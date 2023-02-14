Также Алексей Резников встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили системное взаимодействие Украины с Североатлантическим союзом.

"Поблагодарил господина Столтенберга за его последовательную позицию в поддержке Украины. Россия официально признана наиболее значительной и прямой угрозой странам НАТО. Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими восторгается весь мир", – заявил министр.

Он добавил, что в прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Сейчас Резников делает все, чтобы в свое время это произошло де-юре.

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Министр обороны доволен "Рамштайном"

Резников рассказал, что очень доволен сегодняшним заседанием в формате "Рамштайн".

Сегодня во время заседания за этим большим столом было 54 делегации, то есть антикремлевская коалиция растет. Я четко услышал послание от всех – полная поддержка Украины до победы на поле боя,

– заявил министр.

Он добавил, что во время заседания основными были слова – скорость, своевременность и стабильность помощи. Сейчас говорится о:

обеспечении Сил обороны Украины всем необходимым,

обучении подразделений, которые будут освобождать временно оккупированные территории Украины, как использовать технику, поступающую от стран Запада.

По словам Резникова, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина должна победить. Это утверждение прозвучало очень категорично. Также важные слова о скорости снабжения оружием прозвучали от Столтенберга.

"Когда кто-то начинает говорить о рисках от поставок помощи для Украины, на самом деле в этом контексте существует только один риск – если зло победит. Это был бы очень показательный пример для других тоталитарных режимов", – отметил глава оборонного ведомства.

По его мнению, мир должен помочь Украине победить в этой войне ради мира и безопасности, являющихся общим интересом.



Резников встретился со Столтенбергом / Фото Алексея Резникова

Использование помощи должно быть прозрачным

По словам Резникова, во время заседания объявили отдельный доклад о транспарентности, прозрачности и подотчетности в использовании западной военной помощи.

"Ни в одном из обществ не должны возникать сомнения в том, что все поставленное ими оружие используется на поле боя. Сегодня был объявлен доклад, в том числе по поводу проверок по тем современным натовским системам, которые мы применяем", – добавил министр.

По его словам, Украина пригласила любую страну приехать и проверить, дойти до места, батальона или подразделения, где находится оружие их страны.

"Единственное ограничение – это правила безопасности, готовы ли они приехать, например, на поле боя. Если нет, то мы готовы давать им любые документы", – объяснил Резников.

Обратите внимание! Отдельно министр выразил соболезнования народу Турции. По его словам, Украина и украинцы точно знают, что такое – хоронить десятки тысяч невинных гражданских людей и разбирать завалы. Украинские спасатели ГСЧС поехали туда, несмотря на открытую фазу войны в стране.