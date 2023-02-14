В разведке Норвегии рассказали, что к 2023 году оборонный бюджет России увеличится на 34%, что создаст дополнительное давление на российскую экономику в целом. Секторы обороны и правосудия теперь составят около трети государственного бюджета страны-агрессорки.

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Кремль вывел в море корабли с ядерным оружием

Важность ядерного оружия для России значительно выросла. Таким образом, российские стратегические и региональные силы сдерживания приобретают все большее значение для военного могущества оккупантов.

Ключевая часть ядерного потенциала размещена на подлодках и надводных кораблях северного флота. Тактическое ядерное оружие представляет особо серьезную угрозу в нескольких оперативных сценариях, к которым могут быть привлечены страны НАТО.

– говорится в сообщении.

Кроме того, Россия имеет, среди прочего, подводный потенциал, противоспутниковое оружие и киберактивы, которые могут угрожать Норвегии и НАТО. С ростом важности ядерного оружия и стратегических сил сдерживания растет и значение обороны северным флотом военных баз:

на Кольском полуострове,

Северном бастионе,

в Баренцевом море.

"Процесс принятия решений в России характеризуется сильным недоверием к намерениям Запада. Такое восприятие заметно усилилось из-за реакции Запада на вторжение в Украину. Растет как вероятность недоразумений между Россией и НАТО, так и непредсказуемых событий, что, в свою очередь, увеличивает риск эскалации", – подытожили в Норвежской разведывательной службе.

Россия продолжает ядерный шантаж

Бывший российский президент и действующий заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев неоднократно пугал мир ядерными ударами.

В частности, в интервью РосСМИ приспешник Путина заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, то со стороны государства-агрессора возможны "только удары возмездия".

Также он добавил, что ответ России может быть любым, в частности, говорится и о ядерном оружии.