Так считает заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум. По его словам, пропаганда и манипулирование общественным мнением в ближайшие годы только усилятся.
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Что ждет Россию в будущем
Интересы России не будут совместимы с интересами Запада,
– сказал Нордрум.
Норвежская разведка предполагает, что Россия и Китай остаются главными угрозами безопасности и интересам страны.
Нордрум отметил, что война явилась катастрофой для России. В частности он ссылался на последствия торговых санкций Запада, международную изоляцию Москвы и тысячи убитых россиян.
Полномасштабная война в Украине повысила геополитическое значение Норвегии, потому что она сделала ее ведущим поставщиком газа на европейский континент.
В Службе внутренней разведки Норвегии предполагают, что опасаются повышенной разведывательной активности России по энергосектору Норвегии. Но прямой саботаж норвежской энергетической инфраструктуры Россией "маловероятен" в 2023 году.
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- В Самарской области увеличилось количество людей, которые болеют педикулезом. Отмечается, что с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в два раза.
- В декабре заработал эмбарго на российскую нефть, а также ценовой потолок на газ на черное сырье. Таким образом, поступления в бюджет от продажи ресурсов снизились на 45%. Ожидается, что к концу 2023 года дефицит составит около 97 миллиардов долларов.
- Также стоит напомнить о многочисленных потерях, которые Россия несет на войне в Украине. Следовательно, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 138 340 своих солдат. Только за минувшие сутки враги потеряли 560 единиц личного состава.
- По данным британской разведки, за последние 2 недели Россия, вероятно, испытала наибольших потерь от начала полномасштабного вторжения в Украине.
- Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну русских войск на дороге Мелитополь – Васильевка.