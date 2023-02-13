Так считает заместитель директора Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум. По его словам, пропаганда и манипулирование общественным мнением в ближайшие годы только усилятся.

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Интересы России не будут совместимы с интересами Запада,

– сказал Нордрум.

Норвежская разведка предполагает, что Россия и Китай остаются главными угрозами безопасности и интересам страны.

Нордрум отметил, что война явилась катастрофой для России. В частности он ссылался на последствия торговых санкций Запада, международную изоляцию Москвы и тысячи убитых россиян.

Полномасштабная война в Украине повысила геополитическое значение Норвегии, потому что она сделала ее ведущим поставщиком газа на европейский континент.

В Службе внутренней разведки Норвегии предполагают, что опасаются повышенной разведывательной активности России по энергосектору Норвегии. Но прямой саботаж норвежской энергетической инфраструктуры Россией "маловероятен" в 2023 году.

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