Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на статистику Самарастата.
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Отмечается, с прошлого года врачи фиксируют увеличение заболеваний в 2 раза.
Кроме непосредственного паразитизма, платяные вши способны переносить эпидемический сыпной тиф, эпидемический (или вшивый) поворотный тиф, волынскую горячку.
Педикулез имеет следующие проявления:
- зуд кожи в месте укуса вши
- мелкие серовато-голубые пятна на коже
- наличие гнид в волосах
Жители Самары атакуют вши
В декабре 2022 года педикулез впервые обнаружили у 52 жителей области. В то время как за тот же период 2021 года вши были обнаружены у 25 самарцев.
В учебном центре Минобороны России в Елане произошла вспышка педикулеза среди мобилизованных. Все потому, что им не хватает мест для мытья. Мобилизированные жаловались, что их без подготовки бросили на убой в войне в Украине. Сначала они дошли до границы поселка Милово Луганской области.
Мол, там просили командиров вернуть их домой – на территорию части. Впрочем, солдатам отказали. Их вернули обратно на фронт через Валуйки. В настоящее время они находятся на территории военной комендатуры в Луганской области.