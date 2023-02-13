Об этом говорится в расследовании "Центра "Досье". Выяснилось, что Путин пересел на бронепоезд еще весной 2021 года.

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Такой вид транспорта он использует для дальних переездов в свои резиденции.

Осенью 2021 года, когда русская армия начала активно готовиться к вторжению в Украину, Владимир Путин пересел на бронепоезд. После начала войны он ездит на нем все чаще – особенно в свою любимую резиденцию на Валдае,

– говорится в расследовании.

Путин мог начать отдавать предпочтение бронепоезду из соображений безопасности. В отличие от самолетов, поезд сложнее отследить, потому что сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет. Кроме того, две резиденции президента страны-агрессора, куда он наведывается, расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны.

В сюжете рассказывается, что в бронепоезде есть:

вагон со спальней и рабочим кабинетом,

вагон для сопровождающего персонала,

вагон для спецсвязи.

Внешне бронепоезд похож на обычный поезд, только вместо четырех осей у него 6, вместо одного локомотива несколько, а на крыше размещено спецоборудование.



Путин пересел на бронепоезд / Фото Liga.net

Журналисты выяснили, что подходящий под описание спецпоезд принадлежит компании "Гранд Сервис Экспресс", которой владел оффшор, связанный с соратником президента России Юрием Ковальчуком и бизнесменом Михаилом Рабиновичем.

Путин фотографировался в бронепоезде только однажды – в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.

Любопытно! Журналисты подсчитали приблизительную стоимость бронепоезда. По их оценкам он может стоить немногим более 1 миллиарда российских рублей.

Заметим, что паранойя Путина усиливается. Бункерный диктатор нередко использует актеров и проверенную массовку во время своих встреч с россиянами. Новогоднее обращение Путин также записывал на фоне массовки. Журналисты заявили, что видели женщину-военнослужащую на мероприятиях Кремля уже не раз.