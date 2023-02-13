Об этом говорится в расследовании "Центра "Досье". Выяснилось, что Путин пересел на бронепоезд еще весной 2021 года.
Смотрите также В России засекретили контракты посещаемой Путиной больницы
Такой вид транспорта он использует для дальних переездов в свои резиденции.
Осенью 2021 года, когда русская армия начала активно готовиться к вторжению в Украину, Владимир Путин пересел на бронепоезд. После начала войны он ездит на нем все чаще – особенно в свою любимую резиденцию на Валдае,
– говорится в расследовании.
Путин мог начать отдавать предпочтение бронепоезду из соображений безопасности. В отличие от самолетов, поезд сложнее отследить, потому что сервисов для трекинга пассажирских поездов в режиме реального времени нет. Кроме того, две резиденции президента страны-агрессора, куда он наведывается, расположены на побережье Черного моря, где полеты ограничены из-за войны.
В сюжете рассказывается, что в бронепоезде есть:
- вагон со спальней и рабочим кабинетом,
- вагон для сопровождающего персонала,
- вагон для спецсвязи.
Внешне бронепоезд похож на обычный поезд, только вместо четырех осей у него 6, вместо одного локомотива несколько, а на крыше размещено спецоборудование.
Путин пересел на бронепоезд / Фото Liga.net
Журналисты выяснили, что подходящий под описание спецпоезд принадлежит компании "Гранд Сервис Экспресс", которой владел оффшор, связанный с соратником президента России Юрием Ковальчуком и бизнесменом Михаилом Рабиновичем.
Путин фотографировался в бронепоезде только однажды – в 2012 году, до его ремонта. Фотографии поезда снаружи никогда официально не публиковались.
Заметим, что паранойя Путина усиливается. Бункерный диктатор нередко использует актеров и проверенную массовку во время своих встреч с россиянами. Новогоднее обращение Путин также записывал на фоне массовки. Журналисты заявили, что видели женщину-военнослужащую на мероприятиях Кремля уже не раз.