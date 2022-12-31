В частности, так называемую "женщину-военнослужащую" видели на мероприятиях Кремля уже не раз. И роли у нее каждый раз были другими, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Во время массированной атаки Путин записал новогоднее обращение: вспомнил о войне в Украине

Новогодняя массовка Путина

Российский диктатор, как обычно, решил сделать обычное шоу для россиян. Для этого привычный фон Кремля в обращении решили заменить якобы военными, ведь почти весь 2022 Россия провела в жестокой и преступной войне против Украины.

Но для того, чтобы на фоне были действительно военные, диктатору, по меньшей мере, нужно было бы взглянуть в глаза тем, кого он отправил на гибель за собственные больные амбиции. Поэтому в Кремле решили не морочиться и использовать проверенный контингент.

Например, женщина, стоявшая у диктатора, постоянно "меняет профессию" для кремлевских мер. К примеру, в 2016 году она была рыбачкой в Новгородской области, когда туда приезжал диктатор.



Кремлевская актриса в роли рыбачки в 2016 году / Фото росСМИ

Уже через год актриса кремля сыграла непонятно какую роль в рождественской литургии, на которой стояла у Путина.

Кремлевская актриса на рождественской литургии в 2017 году / Фото росСМИ

В 2017 и 2019 годах та же актриса сыграла роль продавца мороженого на авиашоу "МАКС", которое посещал диктатор.



Кремлевская массовка в роли продавца мороженого / Фото росСМИ

Теперь женщину повысили и одели в военную форму, чтобы диктатор записал свое новогоднее обращение. Не исключено, что и другие "военные" также являются частью "кремлевского театра".

Здесь следует напомнить, что в конце ноября 2022 года Путин проводил встреча с якобы матерями военных. Однако, как выяснилось, на встрече с диктатором были отнюдь не матери, а проверенный контингент Кремля, в частности, депутат от путинской партии "Единая Россия".