Наговорил Путин на 10 минут. Рассказывал традиционную сказку о "сложном году" и важных шагах к полному суверенитету России.

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Упреки в Западе и "страшные неонацисты"

Путин выдал ряд очередных упреков в сторону Запада. Рассказывал абсурдные вещи, мол, западные элиты годами лицемерно заявляли о мирных намерениях. Не обошлось без упоминания неонацистов, которые, как говорит бункерный, продолжали вести террористические действия против Донбасса.

Диктатор во всем видит "угрозы". Он обвинил Запад в стремлении "расколоть Россию".

Сказки об "исторических территориях РФ"

Вспомнил Путин и о войне, начатой его государством против Украины. Он утверждает, мол, оккупанты защищают своих людей на "своих исторических территориях в новых субъектах РФ".

Путин абсурдно заявил, что России объявили "санкционную войну". Хотя все понимают, что санкции были введены из-за нападения и убийства мирных украинцев.

В заключение Путин лицемерно поблагодарил участников, как он говорит "спецоперации". Говорит, что за новогодними столами будут звучать тосты в их честь. Забыл вспомнить, что более 100 тысяч кафиров уже и тосты не услышат.

Путина вдохновляет "борьба России"

Несмотря на разговоры об "исторических территориях", Путин заговорил, мол, гарантии мира и безопасности должны быть надежно обеспечены. Говорит, что Россия борется за подлинную независимость, а ее "борьба" вдохновляет другие государства. Кого на самом деле вдохновляет "борьба диктатора", неясно.