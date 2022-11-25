Пользователи сети заметили, что присутствующие на встрече с Путиным якобы матери мобилизованных – на самом деле либо каким-то образом причастны к российской политике, либо проверены участницы пропагандистских мероприятий, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Брехав, что звонил военным: Путин встретился с матерями мобилизованных и сделал им "подарок"

Кто был на встрече с диктатором

О проблемах российских мобилизованных диктатору рассказывала московская чиновница и член путинской партии "Единая Россия" Ольга Бельцова.

Ольга Белова на встрече с Путиным / Коллаж 24 канала

Еще на встрече с диктатором была Юлия Белехова – руководитель регионального исполкома всероссийской организации "Народный фронт "За Россию".



Юлия Белехова / Фото из соцсетей

Еще одна персонажка – Олеся Шыгина. Женщина является директором французского представительства компании по выплавке меди. А еще она пишет стихи и является режиссером православных фильмов.

Олеся Шыгина на встрече с Путиным / Коллаж 24 канала

Один из самых интересных персонажей на встрече с диктатором – Надежда Узунова. Она, вероятно, уже постоянный работник кремлевской массовки. Она является советницей главы Хакасии и, очевидно, на полставки подрабатывает в Кремле.

Узунова была в массовке на концерте в честь аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. И вот спустя почти 2 месяца после этого дикого спектакля пришла на еще одно. Единственное, что не изменилось – ее одежда. Возможно, униформа такая.



Узунова в массовке Кремля / Скриншот

Что там Путин говорил на встрече с матерями

Пока во всем мире День матери отмечают во второе воскресенье мая, в России – 27 ноября. В канун праздника диктатор решил сделать "подарок" и встретиться с якобы матерями военных, но и здесь не обошлось без фейков.

Кроме того, что в зале были проверены "карманные матери", так еще и Путин начал рассказывать им чепуху о том, что лично говорил с мобилизованными солдатами – чтобы вроде бы поддержать их боевой дух.

Важно, что на встречу Кремль побоялся пригласить Комитет солдатских матерей, давно занимающийся вопросами нарушений прав граждан России во время призыва.

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