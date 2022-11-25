Уже всем понятно, что кремлевскому режиму скоро придет конец. В надежде уберечь власть и избежать протестных настроений Владимир Путин решил в пятницу, 25 ноября, провести встречу с матерями захватчиков, где сделал немало сомнительных и откровенно маразматических заявлений, сообщает 24 канал.

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"Подарок" ко дню матери

Во всех цивилизованных странах мира День матери празднуют во второе воскресенье мая, а в России – 27 ноября. По случаю такого "праздника" российский вождь решил совершить "подарок" женщинам, сыновья которых скоро умрут на войне против нашего государства.

Конечно, в зале собрались матери оккупантов, которые уже смирились с тем, что их сыновья скоро "отправятся на концерт к Кобзону" – именно поэтому одна из женщин выглядела так, словно она на похороны пришла.

Прекрасно понимаю, что для вас, как и для многих женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, отношение к этому не то чтобы праздничное, а скорее связано с чувством тревоги и заботы, что с вашими мальчиками,

– сказал Путин.



Мать российского оккупанта пришла к Путину вся в черном / Скриншот со встречи диктатора с мобилизованными матерями

Важно, что на встречу Кремль побоялся пригласить Комитет солдатских матерей, давно занимающийся вопросами нарушений прав граждан России во время призыва.

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Очевидная ложь Путина о звонках военным

На видео видно, что в зале сидит около 20 женщин. Кроме того, важно вспомнить, что Путин начал рассказывать им чепуху, что лично говорил с мобилизованными солдатами – чтобы "поддержать" их боевой дух. Судя по тому, как испуганно выглядел кремлевский вождь, ни с кем на самом деле он не говорил – вероятно, все время сидел в своем бункере, а сейчас из него вылез и пытается бестолково оправдываться.

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Российский президент болен

В том, что Владимиру Путину уже давно нужно психиатру, не сомневается никто, однако СМИ также уверены, что у российского вождя серьезные проблемы со здоровьем. На встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем он странно двигал ногами, а его рука вообще стала фиолетовой.

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