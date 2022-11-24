Об этом в интервью 24 каналу заявил Рауль Ребане – эксперт по коммуникациям и бывший журналист из Эстонии. Он ответил на вопрос, в каком мире сейчас живет Путин.

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Путин дал миру один из самых ужасных уроков

По его словам, Путин может скрыться от тюрьмы, однако не от судьбы. По его словам, Путин допустил критическую ошибку, начав полномасштабную войну против Украины.

Я не знаю, в каком мире живет Путин. Но опять же, есть такая эстонская поговорка – ты можешь сбежать из тюрьмы, но из песни ты не уйдешь. А песня Путина, как говорится, уже подходит к концу. Одно, ясно – напав на Украину он совершил одну из самых больших ошибок в современной истории,

– сказал он.

Интервью с Раулем Ребане: смотрите видео

По мнению Рауля Ребане, все, что Путин сейчас делает, бессмысленно. Кроме того, он отметил, что иногда создается впечатление, "что Путин и его окружение живут в каких-то пропагандистских фильмах 60-х или 70-х".

В то же время эксперт заявил, что президент России преподал миру один из самых ужасных уроков, "и это главное в российско-украинской войне".

"Все дело в том, что один единственный человек в мире, теоретически, может уничтожить всю жизнь на планете. Ни Сталин, ни Гитлер не имели такой власти, потому что тогда еще не было таких технологий. Но сейчас есть ядерное оружие. И после войны весь мир должен работать над тем, чтобы свести к нулю возможность того, что один-единственный диктатор может уничтожить всю планету. И сейчас это теоретически возможно", – резюмировал Ребане.

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