Соответствующее заявление Столтенберг сделал во время сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Он призвал страны НАТО продолжать поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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Если Запад допустит победу Путина, то заплатит гораздо более высокую цену

Столтенберг подчеркнул, что если Запад допустит победу Владимира Путина, то заплатит гораздо более высокую цену, чем сейчас. По его словам, люди в странах НАТО сталкиваются с кризисом стоимости жизни. В то же время украинцы, как сказал Столтенберг, платят цену, которая измеряется кровью.

Если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену. Авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы,

– сказал он.

"Вот почему мы не можем позволить Путину победить в Украине", – добавил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что война России против Украины может завершиться за столом переговоров. Однако он подчеркнул, что условия окончания войны должны быть приемлемыми для Украины.

"Мы хотим переговоров, но мы не хотим результата, означающего триумф брутального применения силы. Путин не может победить, это была бы катастрофа", – сказал Столтенберг.

В НАТО заявили об ошибках Путина

Он заявил, что Путин совершил две большие стратегические ошибки, когда начал полномасштабную войну против Украины. По мнению генсека, Путин недооценил храбрость и волю украинцев к борьбе и недооценил единство и твердость союзников и партнеров по НАТО поддерживать Украину.

Он думал, что сможет победить Украину в считанные дни. Через 9 месяцев Россия продолжает терпеть неудачу за неудачей. А украинцы продолжают освобождать свою территорию от оккупации. Как недавно – Херсон,

– отметил Столтенберг.

В то же время, генсек отметил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию. По его словам, Россия все еще "сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск" и "готова нести существенные потери" с целью "нанести ужасные страдания украинскому народу".

Россия внезапно заговорила о переговорах

Осенью в Кремле снова начали выть о переговорах с Украиной после того, как потерпели очередное поражение на фронте. ВСУ освободили правобережье Херсонщины, в результате чего Россия ищет шансы для паузы, чтобы усилить свою армию.

Украина готова к переговорам, но Киев требует, чтобы Россия вывела свои войска, а также освободила оккупированные земли. В Кремле истерически заявили, что требования Украины невозможно выполнить.

В Кремле откровенно заявляют, что Запад должен заставить Украину сесть за стол переговоров. Однако на Западе не раз заявляли, что Киев сам должен решать, когда вести переговоры.

За переговоры между Украиной и Россией выступают некоторые западные политики. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон, уверенный, что переговоры закончат войну и принесут миру мир.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что Владимир Путин гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем раньше. Однако Киев не хочет вести переговоры с Путиным, ответственным за тысячи смертей украинцев.

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