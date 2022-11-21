Відповідну заяву Столтенберг зробив під час сесії Парламентської асамблеї НАТО. Він закликав країни НАТО продовжувати підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

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Якщо Захід допустить перемогу Путіна, то заплатить набагато вищу ціну

Столтенберг наголосив, що якщо Захід допустить перемогу Владіміра Путіна, то заплатить набагато вищу ціну, аніж зараз. За його словами, люди в країнах НАТО стикаються з кризою вартості життя. Водночас українці, як сказав Столтенберг, платять ціну, яка вимірюється кров'ю.

Якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну. Авторитарні режими у всьому світі дізнаються, що вони можуть отримати бажане за допомогою грубої сили,

– сказав він.

"Ось чому ми не можемо дозволити Путіну перемогти в Україні", – додав Столтенберг.

Генсек НАТО підкреслив, що війна Росії проти України може закінчитись за столом переговорів. Проте він наголосив, що умови закінчення війни повинні бути прийнятними для України.

"Ми хочемо переговорів, але ми не хочемо результату, який означає тріумф брутального застосування сили. Путін не може перемогти, це була б катастрофа", – сказав Столтенберг.

У НАТО заявили про помилки Путіна

Він заявив, що Путін зробив дві великі стратегічні помилки, коли розпочав повномасштабну війну проти України. На думку генсека, Путін недооцінив хоробрість і волю українців до боротьби та недооцінив єдність та невпинну рішучість союзників та партнерів по НАТО підтримувати Україну.

Він думав, що зможе перемогти Україну за лічені дні. Через 9 місяців Росія продовжує зазнавати невдачу за невдачею. А українці продовжують звільняти свою територію від окупації. Як нещодавно – Херсон,

– зазначив Столтенберг.

Водночас генсек зазначив, що було б великою помилкою недооцінювати Росію. За його словами, Росія все ще "зберігає значний військовий потенціал і велику кількість військ" та "готова зазнавати суттєвих втрат" з метою "заподіяти жахливі страждання українському народу".

Росія раптово заговорила про переговори

Восени у Кремлі знову почали вити про переговори з Україною після того, як зазнали чергової поразки на фронті. ЗСУ звільнили правобережжя Херсонщини, внаслідок чого Росія шукає шанси для паузи, щоб підсилити свою армію.

Україна готова до переговорів, але Київ вимагає, щоб Росія вивела свої війська, а також звільнила окуповані землі. У Кремлі істерично заявили, що вимоги України неможливо виконати.

У Кремлі відкрито заявляють, що Захід повинен змусити Україну сісти за стіл переговорів. Проте на Заході неодноразово заявляли, що Київ сам повинен вирішувати, коли вести переговори.

За перемовини між Україною і Росією виступають деякі західні політики. Серед них президент Франції Еммануель Макрон, який впевнений, що перемовини закінчать війну і принесуть світу мир.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що Владімір Путін наразі набагато м'якший і більш відкритий до переговорів, ніж раніше. Однак Київ не хоче вести переговори з Путіним, який відповідальний за тисячі смертей українців.

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