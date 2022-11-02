За підрахунками, деякі з країн віддали майже 20% власних запасів (і це не США), а інші не поспішають передавати зброю.
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Що просила Україна у Заходу
Аби протистояти ворогу, Україна просила у західних партнерів бронетехніку, артилерію та авіацію. Загалом найбільший відсоток своєї зброї НАТО передало з числа артилерійських систем – близько 4% всіх наявних на озброєнні країн Альянсу.
Потреба в артилерії залишається найбільш гострою, адже в Україні дуже обмежені запаси снарядів до радянських артсистем калібру 122/152 міліметрів. Перехід на артилерію НАТО почався ще в квітні. І за пів року Україна отримала близько 400 гаубиць і самохідних артилерійських установок (САУ) калібру 105/155 міліметрів.
Найбільше систем передали США – близько 200 одиниць. Але ця країна має і найбільші запаси артилерії серед країн НАТО. Загальна кількість артилерії на озброєнні США і складах запасу: 1523 САУ, 2151 гаубиці, 800 систем HIMARS, M270 та ATACMS.
Найменше поставок Україна отримала серед авіації / Фото Forbes
Хто передав найбільше зброї
Найбільш щедрими постачальниками артилерії стали Чехія та Велика Британія. Чехія передала Україні близько 30% всіх своїх артилерійських систем. Британія – понад 20%. Тоді як США – менше 2%.
Також країни НАТО передали Україні близько 1% своєї бронетехніки. Тут теж найбільшим постачальником є США – понад 1140 одиниць. Але у співвідношенні до своїх запасів зброї це 0,7% всієї бронетехніки, яку має країна.
Найбільш щедрим постачальником "броні" також є Чехія – майже 15%. Польща і Литва передали Україні понад 10% своєї бронетехніки.
Неочікувано щедрою до України виявилася Австралія, яка не є членом НАТО і розташована на іншому кінці світу. Австралія передала Україні понад 118 одиниць броньованої техніки та 6 гаубиць М777 і готує нові поставки. При тому, що сама країна має достатньо скромні запаси озброєння. Наприклад вся артилерія Австралії налічує лише 54 гаубиці М777 і жодної САУ чи MLRS.
Лідером у постачанні озброєння для України є Чехія/ Фото Forbes
Найменше підтримки Україна отримала в поставках авіації. Португалія пообіцяла поставити 6 вертольотів Ка-32. США поставили 20 вертольотів Мі-17, які були призначені для Афганістану. Також вертольоти постачали Словаччина, Латвія і Чехія.
За даними Oryx Україна також отримала 18 літаків Су-25 від Північної Македонії і інших країн НАТО Східної Європи.
Хто з країн НАТО допомагає найменше
Наприклад до найбільш озброєних країн НАТО входить Туреччина, Греція і Румунія. Саме вони поки не поспішають допомагати українцям.
Турецькі компанії продають Україні БПЛА Bayraktar і бронетранспортери BMC Kirpi, але саме продають. Це не є допомогою.
Греція є одним з найбільших операторів бронетехніки і артилерії. Понад 1200 танків і стільки ж артилерійських систем. Причому це ті системи, які Україні передають інші країни: САУ М109 і PzH 2000, РСЗВ RM-70 і M270. Проте вже кілька місяців тривають перемовини між Грецією і Німеччиною про передачу Україні 40 грецьких БМП-1, які має компенсувати Німеччина.
Греція чотири місяці зволікала з поставкою, адже наполягала, що спочатку Німеччина має поставити їй БМП Marder, аби не послабити обороноздатність її армії. При цьому в Греції є понад 1800 американських БПМ М113, на фоні яких 40 старих БМП-1 навряд чи впливає на обороноздатність країни.
Румунія ж є найбільшим оператором MLRS М270 в Європі – 54 системи. Але Україні не було поставлено жодної. Загалом ця країна поки що обмежилися поставками боєприпасів і стрілецької зброї.
Як світ допомагає Україні протистояти ворогу
- Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні 8 комплексів NASAMS. Проте це буде не найближчим часом. За словами опозиційного політика із Вашингтона Андрія Піонтковського, у США, зокрема й в адміністрації президента Байдена, існують 2 точки зору щодо надання військової допомоги України.
- Норвезькі інструктори проводять військові навчання українських воїнів у Великій Британії. Навчання здійснюють за британською ініціативою. Цієї осені підготують 10 тисяч військових.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відремонтує установки, які були пошкоджені в Україні. Йдеться про щонайменше 12 установок Panzerhaubitze 2000.
- США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS. Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів.
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