За підрахунками, деякі з країн віддали майже 20% власних запасів (і це не США), а інші не поспішають передавати зброю.

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Що просила Україна у Заходу

Аби протистояти ворогу, Україна просила у західних партнерів бронетехніку, артилерію та авіацію. Загалом найбільший відсоток своєї зброї НАТО передало з числа артилерійських систем – близько 4% всіх наявних на озброєнні країн Альянсу.

Потреба в артилерії залишається найбільш гострою, адже в Україні дуже обмежені запаси снарядів до радянських артсистем калібру 122/152 міліметрів. Перехід на артилерію НАТО почався ще в квітні. І за пів року Україна отримала близько 400 гаубиць і самохідних артилерійських установок (САУ) калібру 105/155 міліметрів.

Найбільше систем передали США – близько 200 одиниць. Але ця країна має і найбільші запаси артилерії серед країн НАТО. Загальна кількість артилерії на озброєнні США і складах запасу: 1523 САУ, 2151 гаубиці, 800 систем HIMARS, M270 та ATACMS.

Найменше поставок Україна отримала серед авіації / Фото Forbes

Хто передав найбільше зброї

Найбільш щедрими постачальниками артилерії стали Чехія та Велика Британія. Чехія передала Україні близько 30% всіх своїх артилерійських систем. Британія – понад 20%. Тоді як США – менше 2%.

Також країни НАТО передали Україні близько 1% своєї бронетехніки. Тут теж найбільшим постачальником є США – понад 1140 одиниць. Але у співвідношенні до своїх запасів зброї це 0,7% всієї бронетехніки, яку має країна.

Найбільш щедрим постачальником "броні" також є Чехія – майже 15%. Польща і Литва передали Україні понад 10% своєї бронетехніки.

Неочікувано щедрою до України виявилася Австралія, яка не є членом НАТО і розташована на іншому кінці світу. Австралія передала Україні понад 118 одиниць броньованої техніки та 6 гаубиць М777 і готує нові поставки. При тому, що сама країна має достатньо скромні запаси озброєння. Наприклад вся артилерія Австралії налічує лише 54 гаубиці М777 і жодної САУ чи MLRS.

Лідером у постачанні озброєння для України є Чехія/ Фото Forbes

Найменше підтримки Україна отримала в поставках авіації. Португалія пообіцяла поставити 6 вертольотів Ка-32. США поставили 20 вертольотів Мі-17, які були призначені для Афганістану. Також вертольоти постачали Словаччина, Латвія і Чехія.

За даними Oryx Україна також отримала 18 літаків Су-25 від Північної Македонії і інших країн НАТО Східної Європи.

Хто з країн НАТО допомагає найменше

Наприклад до найбільш озброєних країн НАТО входить Туреччина, Греція і Румунія. Саме вони поки не поспішають допомагати українцям.

Турецькі компанії продають Україні БПЛА Bayraktar і бронетранспортери BMC Kirpi, але саме продають. Це не є допомогою.

Греція є одним з найбільших операторів бронетехніки і артилерії. Понад 1200 танків і стільки ж артилерійських систем. Причому це ті системи, які Україні передають інші країни: САУ М109 і PzH 2000, РСЗВ RM-70 і M270. Проте вже кілька місяців тривають перемовини між Грецією і Німеччиною про передачу Україні 40 грецьких БМП-1, які має компенсувати Німеччина.

Греція чотири місяці зволікала з поставкою, адже наполягала, що спочатку Німеччина має поставити їй БМП Marder, аби не послабити обороноздатність її армії. При цьому в Греції є понад 1800 американських БПМ М113, на фоні яких 40 старих БМП-1 навряд чи впливає на обороноздатність країни.

Румунія ж є найбільшим оператором MLRS М270 в Європі – 54 системи. Але Україні не було поставлено жодної. Загалом ця країна поки що обмежилися поставками боєприпасів і стрілецької зброї.

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