Раніше у Мін'юсті вже заявили, що витоку даних, на щастя, не сталося. Перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко розказав, чи є втрата інформації з реєстрів, передає 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

Дивіться також Масштабна кібератака на держреєстри: чи вкрали дані, як працюють нотаріуси і коли все відновлять

Чи була втрата даних і коли запрацюють реєстри

За словами Кучерявенка, росіяни не досягли кінцевої мети. Жодної інформації внаслідок атаки на реєстри втрачено не було.

Наразі Мін'юст в режимі 24/7 відновлює реєстри. Про чіткі терміни їх абсолютного відновлення буде повідомлено у понеділок – вівторок.

Посадовець висловив сподівання, що до цього моменту буде відновлено платформи, на яких будуть відновлюватись реєстри.

"Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів", – уточнив Кучерявенко.

Він додав, що роботу реєстрів будуть налагоджувати у певній послідовності. Передусім, відновлять Єдиний реєстр довіреності. Потім - реєстр бланків нотаріальних документів, спадковий реєстр, Державний реєстр актів цивільного стану, ЄРДР та ДРРП.

Водночас у повній мірі функції зможуть надаватися, коли всі реєстри запустяться комплексно.

До слова, Резерв+ відновив свою роботу, але є обмеження.