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Кібератака на держреєстри в Україні: чи був витік даних
Стефанішина відповіла, чи був витік даних внаслідок кібератаки на держреєстри в Україні / Фото Shutterstock
Напередодні росіяни влаштували наймасштабнішу кібератаку на держреєстри України. Міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що інформація про витік даних не підтверджується.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції Ольгу Стефанішину на брифінгу.
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