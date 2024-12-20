Повідомляє 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністра юстиції Ольгу Стефанішину на брифінгу.

Дивіться також Росія здійснила наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України: відновлення займе тижні