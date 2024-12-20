Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – Міністерки юстиції Ольги Стефанішиної.

Дивіться також Загадкові дрони в небі США: чому Трамп закликає їх збивати та що відомо про масовий наліт

Що відомо про найбільшу кібератаку на держреєстри

Ольга Стефанішина повідомила, що внаслідок найбільшої за останній час кібератаки тимчасово призупинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Мінюсту.

Зараз, разом з командою та фахівцями інших служб, координуємо роботу з протидії кібератаки та відновлення систем. Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави,

– уточнила міністерка.

Наразі фахівці працюють над відновленням доступу до реєстрів. Наразі загрози функціонування іншим ресурсам немає.

У першу чергу відбуватиметься відновлення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

"Час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до 2 тижнів", – каже Стефанішина.

Особливості надання послуг громадянам будуть надані завтра впродовж дня. Після відновлення доступу будуть проведені роботи щодо недопущення подібних ситуацій у майбутньому.