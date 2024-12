У грудні Штати зіштовхнулися, на перший погляд, із демоверсією того, з чим Україна живе вже майже три роки. Над житловими районами, об'єктами з обмеженим доступом та критично важливою інфраструктурою США фіксують десятки дронів. Федеральні відомства закликають до спокою та запевняють, що наразі немає доказів загрози національній безпеці.

Адміністрація Байдена не виявила "нічого аномального чи такого, що могло б становити загрозу для національної безпеки чи громадської безпеки у повітряному просторі Нью-Джерсі або інших штатів на Північному Сході", запевнив речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, більшість інцидентів можна пояснити законною діяльністю: комерційними чи аматорськими дронами, безпілотниками правоохоронних органів, а також пілотованими літаками, гелікоптерами та навіть зорями, які помилково сприйняли за дрони. ФБР перевіряє близько сотні повідомлень, але жодне з них не виглядає підозрілим, додав Кірбі. Однак історія уже стала відомою на весь світ.

24 Канал зібрав головне про спостереження дронів у США та реакцію американської влади на це.

Попри спроби запобігання паніці, федеральна влада не виключає, що дрони, які помітили в небі Америки, таки можуть бути небезпечними.

"Ми не можемо гарантувати, що не виявимо чогось незаконного у майбутньому, але наразі жодних ознак цього немає", – зауважив Кірбі.

Ситуація змусила Пентагон відправити системи виявлення та відстеження дронів до двох військових об'єктів у Нью-Джерсі – дослідницького центру Picatinny Arsenal на півночі штату та військово-морської бази Naval Weapons Station Earle у центральному регіоні штату. За словами військових чиновників, дрони були помічені як поблизу Picatinny Arsenal, так і над полем для гольфу Дональда Трампа у Бедмінстері.

До теми Невідомі безпілотники у небі над США: у Байдена зробили нову заяву

Федеральне управління цивільної авіації (FAA) вже запровадило тимчасові обмеження на польоти над цими територіями. Повідомлялося і про випадки проникнення дронів у повітряний простір Naval Weapons Station Earle, хоча прямих загроз не зафіксовано.

Губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі, коментуючи ситуацію у соцмережі X, заявив, що отримав повідомлення від ФБР та пообіцяв повну підтримку федеральним слідчим.



Дрони в нічному небі над Бернардсвіллем у Нью-Джерсі / фото Brian Glenn/TMX/AP

Щодня в небі США літають тисячі дронів, і це не є чимось незвичайним чи обов'язково злочинним,

– наголосив представник Пентагону генерал-майор Пет Райдер.

Авіабаза Райт-Паттерсон відіграє ключову роль у кіберрозвідці та моніторингу загроз. Тим часом Комітет Палати представників з питань розвідки очікує на закритий брифінг щодо ситуації з дронами у Нью-Джерсі вже у вівторок.

Обраний президент Дональд Трамп під час пресконференції у Мар-а-Лаго в понеділок, 16 грудня, також висловив занепокоєння і поставив низку запитань щодо ситуації.

Уряд знає, що відбувається. Послухайте, наша армія знає, звідки вони злетіли. Якщо це гараж, вони можуть просто зайти в цей гараж. Вони знають, звідки ці дрони вилетіли та куди полетіли, але з якихось причин не хочуть коментувати,

– заявив Трамп.

На запитання, чи отримував він секретні дані про ці випадки, Трамп відмовився відповідати.

Читайте також Над США літають невідомі дрони: Трамп перелякано відреагував

У своїй соцмережі Truth Social обраний президент закликав збивати дрони:

Таємничі дрони по всій країні. Невже це може відбуватися без відома нашого уряду? Я так не думаю! Повідомте про це громадськості, і негайно. В іншому випадку – збивайте їх!!!

Водночас речник Ради нацбезпеки Джон Кірбі у понеділок підкреслив, що адміністрація намагається бути максимально відкритою: "Ми не будемо спекулювати чи висувати гіпотези, які не маємо змоги підтвердити".

ФБР та поліція штату Нью-Джерсі у спільній заяві закликали громадськість не стріляти по підозрюваних дронах, оскільки це може призвести до смертельних наслідків, якщо за ціль помилково буде прийнято пілотований літальний апарат. У заяві також йдеться, що пілоти літаків зазнають атак лазерами, які спрямовують із землі, помилково приймаючи їх за безпілотники.

За даними Федерального управління авіації, у країні зареєстровано близько 792 000 безпілотних літальних апаратів. Вони майже рівномірно розподілені між комерційним і любительським використанням.



Дрони застосовуються у багатьох галузях, зокрема фотографії, сільському господарстві та правоохоронній діяльності.

Дрони у небі бачили щонайменше у шести американських штатах. Це Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсільванія, Вірджинія та Огайо. Тим часом у Массачусетсі та Каліфорнії вже відбулися арешти, пов'язані з польотами безпілотників поблизу безполітних зон.



Дрони над штатом Нью-Джерсі / Trisha Bushey, AP

Згідно з даними Федерального управління авіації, перші інциденти почалися 18 листопада в окрузі Морріс, Нью-Джерсі. Відтоді дрони спостерігали щоночі, повідомив член Асамблеї Нью-Джерсі від Республіканської партії Пол Канітра в інтерв'ю CNN. Місцеві жителі неодноразово скаржилися на невідомі літальні апарати, які зависають у небі, іноді рухаючись групами.

Читайте також Над підприємствами та авіабазою США в Німеччині помітили невідомі дрони

Last night I went out with local police to spot drone flying over New Jersey, here’s what I saw. We drove to Round Valley Reservoir and the officer pointed to lights moving low over the tree line. Sometimes they were solid white light, others flashed of red and green.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn