Уже місяць над Сполученими Штатами Америки літають невідомі дрони. Зокрема, їх бачили у кількох штатах, таких як Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут. Дональд Трамп висловив занепокоєння із цього приводу, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення у його соцмережі.

Дивіться також Трамп розглядає можливість завдати авіаудару по іранських ядерних об'єктах, – WSJ

Трамп стривожений через невідомі дрони

Так, республіканець у дописі висловив сумнів, що над країною можуть літати якісь дрони без відома уряду. Політик закликав збивати безпілотники.

Загадкові дрони всюди в країні. Можливо, це справді відбувається без відома нашого уряду? Не думаю! Дайте громадськості знати і негайно. Якщо ні - збивайте їх!,

– написав Трамп.

Є побоювання, що ці дрони можуть переносити небезпечні матеріали. Водночас влада заперечує, що невідомі безпілотники становлять будь-яку загрозу. А військові не здатні пояснити, звідки взялися "прибульці".

Відомо, що вони кружляли над Арсеналом Пікатінні у Нью-Джерсі,

над полем для гольфу Дональда Трампа в селищі Бедмінстер, десяток безпілотників переслідували моторизовану рятувальну шлюпку берегової охорони.

Більшість БпЛА бачили вздовж прибережних районів, деякі літали над великим водосховищем у Клінтоні.

До слова, невстановлені дрони були помічені й над військовими об'єктами США у Німеччині і Британії.