Уже місяць над Сполученими Штатами Америки літають невідомі дрони. Зокрема, їх бачили у кількох штатах, таких як Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд і Коннектикут. Дональд Трамп висловив занепокоєння із цього приводу, передає 24 Канал із посиланням на повідомлення у його соцмережі.
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Трамп стривожений через невідомі дрони
Так, республіканець у дописі висловив сумнів, що над країною можуть літати якісь дрони без відома уряду. Політик закликав збивати безпілотники.
Загадкові дрони всюди в країні. Можливо, це справді відбувається без відома нашого уряду? Не думаю! Дайте громадськості знати і негайно. Якщо ні - збивайте їх!,
– написав Трамп.
Є побоювання, що ці дрони можуть переносити небезпечні матеріали. Водночас влада заперечує, що невідомі безпілотники становлять будь-яку загрозу. А військові не здатні пояснити, звідки взялися "прибульці".
Відомо, що вони кружляли над Арсеналом Пікатінні у Нью-Джерсі,
над полем для гольфу Дональда Трампа в селищі Бедмінстер, десяток безпілотників переслідували моторизовану рятувальну шлюпку берегової охорони.
Більшість БпЛА бачили вздовж прибережних районів, деякі літали над великим водосховищем у Клінтоні.
До слова, невстановлені дрони були помічені й над військовими об'єктами США у Німеччині і Британії.