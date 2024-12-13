У Пентагоні заявили, що дрони пускав не Іран і загалом не якісь іноземні держави. Так там відповіли на заяви республіканців. Але поки ніхто не має відповіді, що ж літає над Америкою.

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Де бачили невідомі дрони у США

Жителі Нью-Джерсі вимагають відповідей, утім, губернатор штату Мерфі говорить, що вони не становлять загрози. Федеральні слідчі теж схиляються до такої думки, проте хто і навіщо запустив ці дрони – поки не знають.

БпЛА бачили вже над будинками, підприємствами та громадськими місцями, а саме:

над Арсеналом Пікатінні – це військовий науково-дослідний і виробничий центр у штаті Нью-Джерсі;

над полем для гольфу Дональда Трампа в селищі Бедмінстер;

десяток дронів слідував за моторизованою рятувальною шлюпкою берегової охорони;

був поблизу суден біля державного парку Айленд-Біч;

більшість безпілотників помітили вздовж прибережних районів, деякі літали над великим водосховищем у Клінтоні.

Загалом мова про райони від Нью-Йорка до Нью-Джерсі та на захід до частин Пенсільванії, зокрема Філадельфії.

Уникають гелікоптерів і зависають над критичною інфраструктурою

Над водоймами Нью-Джерсі зависали 60 безпілотників, які, схоже, спостерігають за інфраструктурою.

Місцеве відділення ФБР у Ньюарку та поліція штату Нью-Джерсі розслідують ці повідомлення вже близько місяця, а Федеральне управління цивільної авіації ввело обмеження на польоти безпілотників поблизу Бедмінстера і Пікатінні, поки влада проводить розслідування,

– мовиться в матеріалі WP.

В AP додали: помічені БпЛА значно більші ніж ті, якими зазвичай керують любителі. Деякі були до двох метрів у діаметрі. Виявити радаром їх неможливо. Апарати літають переважно вночі, але вимикають світло та уникають поліцейських гелікоптерів, коли до них наближаються.



Безпілотник над США / Фото AP

Посадовці обурені, але військові не мають відповідей

Депутат-республіканець Джефф Ван Дрю закликав збивати дрони. На його думку, час діяти – неідентифіковані дрони не можуть вільно літати в повітряному просторі США без жодних наслідків.

20 мерів округу Морріс вимагають повністю розслідувати ці інциденти. В своєму листі чиновники просять визначити походження дронів і мету їхніх польотів. І скаржаться, що досі не отримали задовільних відповідей, хоч і подавали різні запити.

Сенатор Корі Букер просить міністерство внутрішньої безпеки, ФБР і Федеральне авіаційне управління проінформувати місцеві органи влади про поточну ситуацію.

Інший сенатор заявив, що штат Нью-Джерсі повинен ввести обмежений надзвичайний стан і заборонити всі безпілотники.

Цікаво, що під час засідання Комітету Палати представників з питань внутрішньої безпеки представник митної та прикордонної служби США заявив: федеральні слідчі ще не змогли ідентифікувати таємничі дрони.

Сабріна Сінгх сказала: "Наша початкова оцінка полягає в тому, що це не безпілотні літальні апарати чи дії, що походять від іноземної організації чи супротивника". Це була відповідь Пентагона на закиди республіканців, мовляв, біля узбережжя США стоїть корабель, який пускає БпЛА.

Губернатор підкреслив, що влада сприймає ситуацію смертельно серйозно. Та оскільки відповідей нема, можна зрозуміти розчарування людей.

Матеріал CNN вийшов із заголовком про страх і розчарування в Нью-Джерсі.