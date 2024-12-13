В Пентагоне заявили, что дроны пускал не Иран и вообще не какие-то иностранные государства. Так там ответили на заявления республиканцев. Но пока никто не имеет ответа, что же летает над Америкой.

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Где видели неизвестные дроны в США

Жители Нью-Джерси требуют ответов, впрочем, губернатор штата Мерфи говорит, что они не представляют угрозы. Федеральные следователи тоже склоняются к такому мнению, однако кто и зачем запустил эти дроны – пока не знают.

БПЛА видели уже над домами, предприятиями и общественными местами, а именно:

над Арсеналом Пикатинни – это военный научно-исследовательский и производственный центр в штате Нью-Джерси;

над полем для гольфа Дональда Трампа в поселке Бедминстер;

десяток дронов следовал за моторизованной спасательной шлюпкой береговой охраны;

был вблизи судов возле государственного парка Айленд-Бич;

большинство беспилотников заметили вдоль прибрежных районов, некоторые летали над большим водохранилищем в Клинтоне.

В целом речь о районах от Нью-Йорка до Нью-Джерси и на запад к частям Пенсильвании, в частности Филадельфии.

Избегают вертолетов и зависают над критической инфраструктурой

Над водоемами Нью-Джерси зависали 60 беспилотников, которые, похоже, наблюдают за инфраструктурой.

Местное отделение ФБР в Ньюарке и полиция штата Нью-Джерси расследуют эти сообщения уже около месяца, а Федеральное управление гражданской авиации ввело ограничения на полеты беспилотников вблизи Бедминстера и Пикатинни, пока власти проводят расследование,

– говорится в материале WP.

В AP добавили: замеченные БПЛА значительно больше чем те, которыми обычно управляют любители. Некоторые были до двух метров в диаметре. Обнаружить радаром их невозможно. Аппараты летают преимущественно ночью, но выключают свет и избегают полицейских вертолетов, когда к ним приближаются.



Беспилотник над США / Фото AP

Чиновники возмущены, но военные не имеют ответов

Депутат-республиканец Джефф Ван Дрю призвал сбивать дроны. По его мнению, время действовать – неидентифицированные дроны не могут свободно летать в воздушном пространстве США без последствий.

20 мэров округа Моррис требуют полностью расследовать эти инциденты. В своем письме чиновники просят определить происхождение дронов и цель их полетов. И жалуются, что до сих пор не получили удовлетворительных ответов, хоть и подавали различные запросы.

Сенатор Кори Букер просит министерство внутренней безопасности, ФБР и Федеральное авиационное управление проинформировать местные органы власти о текущей ситуации.

Другой сенатор заявил, что штат Нью-Джерси должен ввести ограниченное чрезвычайное положение и запретить все беспилотники.

Интересно, что во время заседания Комитета Палаты представителей по вопросам внутренней безопасности представитель таможенной и пограничной службы США заявил: федеральные следователи еще не смогли идентифицировать таинственные дроны.

Сабрина Сингх сказала: "Наша первоначальная оценка заключается в том, что это не беспилотные летательные аппараты или действия, происходящие от иностранной организации или противника". Это был ответ Пентагона на упреки республиканцев, мол, у побережья США стоит корабль, который пускает БПЛА.

Губернатор подчеркнул, что власти воспринимают ситуацию смертельно серьезно. Но поскольку ответов нет, можно понять разочарование людей.

Материал CNN вышел с заголовком о страхе и разочаровании в Нью-Джерси.