Командир отряда беспилотных систем спецназначения "Тайфун" НГУ Михаил Кмитюк в эфире 24 Канала рассказал, что РЭБ-системы не помогут в борьбе с модернизированными беспилотниками россиян.

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Военный объясняет, новые дроны можно обезвредить прицельно винтовкой.

Там, на оптоволокне, есть кабель. Одно из действий, которое надо сделать, – перебить кабель. Это очень непросто, потому что он расположен позади дрона. Сегодня этим дронам может противодействовать только гладкоствольное оружие с картечью. Минус дрона на оптоволокне в том, что он не настолько маневренный, как наши дроны на обычной связи,

– объяснил Кмитюк.

Впервые украинские военные столкнулись с дронами на оптоволокне во время Курской операции в августе 2024 года.

Почему РЭБ не может их обезвреживать

РЭБ не может повлиять на оптоволоконные дроны, поскольку они не имеют радиосигнала, а работают благодаря световому лучу, который идет через кабель. Например, один из таких беспилотников попал в цель, даже когда РЭБ был расположен непосредственно на авто, которое сопровождало военную технику, и комплекс не сработал.

Обратите внимание! Украина была неготовой к тому, что у россиян появятся оптоволоконные "вандалы", хотя и в технологии этих дронов нет ничего революционного. Больше о характеристиках оружия рассказал 24 Канал – читайте по ссылке.