Уже месяц над Соединенными Штатами Америки летают неизвестные дроны. В частности, их видели в нескольких штатах, таких как Нью-Джерси, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут. Дональд Трамп выразил обеспокоенность по этому поводу, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение в его соцсети.

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Трамп встревожен из-за неизвестных дронов

Так, республиканец в посте выразил сомнение, что над страной могут летать какие-то дроны без ведома правительства. Политик призвал сбивать беспилотники.

Загадочные дроны повсюду в стране. Возможно, это действительно происходит без ведома нашего правительства? Не думаю! Дайте общественности знать и немедленно. Если нет – сбивайте их!,

– написал Трамп.

Есть опасения, что эти дроны могут переносить опасные материалы. В то же время власти отрицают, что неизвестные беспилотники представляют какую-либо угрозу. А военные не способны объяснить, откуда взялись "пришельцы".

Известно, что они кружили над Арсеналом Пикатинни в Нью-Джерси,

над полем для гольфа Дональда Трампа в поселке Бедминстер, десяток беспилотников преследовали моторизованную спасательную шлюпку береговой охраны.

Большинство БПЛА видели вдоль прибрежных районов, некоторые летали над большим водохранилищем в Клинтоне.

К слову, неустановленные дроны были замечены и над военными объектами США в Германии и Британии.