Так, Трамп рассматривает два возможных варианта. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, пишет 24 Канал.
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Что планирует Трамп
Первый вариант предполагает, что США усилят военное давление на Иран, отправив на Ближний Восток большее количество американских войск, самолетов и кораблей, а также будут продавать современное оружие Израилю. Согласно словам собеседников журналистов, некоторые члены команды Трампа рассматривают, в частности, возможность ударов по ядерным объектам Ирана.
Второй подход – угроза применения военной силы в сочетании с жесткими финансовыми санкциями Соединенных Штатов.
Как пишут в издании, это может подтолкнуть официальный Тегеран к дипломатическому урегулированию кризиса.