Так, Трамп розглядає два можливі варіанти. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на анонімні джерела, пише 24 Канал.

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Що планує Трамп

Перший варіант припускає, що США посилять військовий тиск на Іран, відправивши на Близький Схід більшу кількість американських військ, літаків і кораблів, а також продаватимуть сучасну зброю Ізраїлю. Відповідно до слів співрозмовників журналістів, деякі члени команди Трампа розглядають, зокрема, можливість ударів по ядерних об'єктах Ірану.

Другий підхід – загроза застосування військової сили в поєднанні з жорсткими фінансовими санкціями Сполучених Штатів.

Як пишуть у виданні, це може підштовхнути офіційний Тегеран до дипломатичного врегулювання кризи.