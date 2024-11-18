Які санкції впровадив ЄС

Відтепер заборонено експортувати, постачати чи продавати до Ірану компоненти, які можуть бути використані у виробництві безпілотників і ракет, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Також запроваджено заборону на транзакції з портами та інфраструктурою, що перебувають у власності або під контролем осіб, включених до санкційного списку.

Це обмеження охоплює доступ до портів, таких як Амірабад і Анзалі, а також надання послуг суднам, які їх використовують.

Зауважте! Рада ЄС також розширила санкції, додавши до списку одну фізичну та чотири юридичні особи.

Хто потрапив до санкційного списку

Серед нових об'єктів санкцій – судноплавна компанія Islamic Republic of Iran Shipping Lines і її керівник Мохаммад Реза Хіабані.

Цікаво! IRISL є головним морським перевізником Ірану, і його судна вже багато років перевозять безпілотники для іранського Корпусу вартових ісламської революції, який вже потрапив до санкційного списку ЄС.

Також до списку потрапили три російські судноплавні компанії: MG Flot, VTS Broker і Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні іранських зброї та боєприпасів, зокрема компонентів для БПЛА, через Каспійське море для постачання російським військам, що воюють в Україні.