Коли очікувати другий транш від ЄС

Про терміни надходження коштів повідомив високопоставлений європейський дипломат, як передає 24 канал з посиланням на Інтерфакс.

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Він розповів, що зараз йде робота над другим траншем непередбачених прибутків. Зокрема триває робота над підготовкою умов для виплат.

Звичайно, ми робимо це з Україною, і ми продовжимо реагувати на те, що потрібно Україні. Ми робимо це на прохання України. Вся наша робота базується на тому, що Україна просить нас надати,

– сказав співрозмовник журналістів.

Цього разу сума складає 1,9 мільярд євро, тобто трохи більше, ніж першого разу. Ці гроші будуть доступні лише наступного року, а якщо точніше, то в березні-квітні 2025 року.

Яким був перший транш ЄС

Дипломат анонсував засідання Ради ЄС на рівні міністрів оборони, яке відбудеться у вівторок, 19 листопада. Крім того, він нагадав, що в серпні Україні виділили перший транш розміром 1,4 мільярда євро. З них 400 мільйонів було спрямовано на українську оборонну промисловість.

Це означає, що ми закуповуємо не тільки для України, а і з України. Ось чому я кажу, що ЄС став найбільшим публічним іноземним інвестором в українську оборонну промисловість. І ми плануємо повторити це для другого траншу,

– розповів високопоставлений європейський дипломат.

Інша допомога від Євросоюзу для України

Крім того, як зазначив дипломат, ЄС продовжить постачати Україні боєприпаси, системи ППО. Також Євросоюз має намір інвестувати й надалі в українську оборонну промисловість.

Зокрема посадовець нагадав про кредит G7, у якому частка Євросоюзу становитиме близько 18 мільярдів євро.

Цей кредит, як ви знаєте, складатиметься з трьох компонентів: бюджетний, реконструкційний і військовий. Ми не знаємо, яку частку грошей із кредиту ЄС буде спрямовано на військові потреби. Але Україна має можливість використовувати цей кредит, наприклад, не тільки для інвестування у власну промисловість, що добре, а й використовувати ці гроші для закупівлі обладнання за кордоном, особливо в Європі, якщо вони захочуть, – надав подробиці він.

До того ж дипломат зробив заяву щодо ініціативи мільйона боєприпасів. Він повідомив журналістам, що вже виконано 98% "від мети".

Посадовець також розказав, що навчальна місія ЄС уже підготувала 65 тисяч українських солдатів. Метою Євросоюзу є 75 тисяч солдатів до кінця зими. І, як уточнив дипломат, ЄС став найбільшим постачальником навчання для української армії.

Важливо! За словами співрозмовника журналістів, очікується, що Жозеп Боррель знову повернеться до питання розблокування Європейського мирного фонду. Його кошти мають бути спрямовані для компенсації за поставлене Україні озброєння.