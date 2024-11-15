Європейський Союз планує завершити передачу обіцяного мільйона боєприпасів українській армії до кінця 2024 року. Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Передали 98%

Зазначимо, Євросоюз планував передати мільйон снарядів до початку березня 2024 року, втім це не вдалося зробити.

Минулого тижня ми майже досягли мети у 1 мільйон боєприпасів, яку поставили перед собою раніше. Наразі ми передали 98% (від обіцяної кількості – 24 Канал),

– сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Євросоюз також продовжить підготовку українських військових до листопада 2026 року. Наразі ЄС вже навчив 65 тисяч українських солдатів, а до кінця зими кількість підготовлених військових може зрости до 75 тисяч.

Зазначимо, міністри оборони зберуться у Брюсселі на засідання Ради ЄС у вівторок, 19 листопада. До міністрів долучиться генсек НАТО Марк Рютте. Українську сторону представлятимуть очільник Міноборони Рустем Умєров та радник президента з питань стратегічних питань Олександр Камишін.