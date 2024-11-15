Европейский Союз планирует завершить передачу обещанного миллиона боеприпасов украинской армии до конца 2024 года. Об этом заявил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала.

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Передали 98%

Отметим, Евросоюз планировал передать миллион снарядов до начала марта 2024 года, впрочем это не удалось сделать.

На прошлой неделе мы почти достигли цели в 1 миллион боеприпасов, которую поставили перед собой ранее. Сейчас мы передали 98% (от обещанного количества – 24 Канал),

– сказал чиновник на условиях анонимности.

Евросоюз также продолжит подготовку украинских военных до ноября 2026 года. Сейчас ЕС уже обучил 65 тысяч украинских солдат, а к концу зимы количество подготовленных военных может вырасти до 75 тысяч.

Отметим, министры обороны соберутся в Брюсселе на заседание Совета ЕС во вторник, 19 ноября. К министрам присоединится генсек НАТО Марк Рютте. Украинскую сторону будут представлять глава Минобороны Рустем Умеров и советник президента по вопросам стратегических вопросов Александр Камышин.