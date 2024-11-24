Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Неизвестные дроны над авиабазами в Великобритании

Беспилотники заметили в период с 20 по 22 ноября над базами Лейкенхит и Милденхолл в Саффолке, а также над Фелтвелл в Норфолке. Это подтвердили в ВВС США.

Количество БПЛА колебалось, они были разного размера и конфигурации. Активно отслеживались, и руководители объектов установили, что ни одно из вторжений не повлияло на жителей базы или объекты критической инфраструктуры,

– заявил представитель военно-воздушных сил США в Европе.

В то же время в ВВС отметили, что на данном этапе непонятно, следует ли считать эти беспилотники вражескими. Также отказались комментировать, были ли применены какие-то защитные механизмы. Однако подчеркнули, что оставляют за собой право на защиту объектов.

ВВС США продолжают следить за воздушным пространством и работают с властями Британии и партнерами миссии над обеспечением безопасности персонала, объектов и имущества базы.

Мы серьезно относимся к угрозам и принимаем надежные меры на оборонительных объектах. Это включает возможности противодействия беспилотникам,

– подчеркнул спикер британского Минобороны.

Добавил, больше процедуры безопасности комментировать не будут.