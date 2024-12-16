Невідомі дрони бачили у кількох штатах, зокрема у Нью-Джерсі, Нью-Йорці, Меріленді і Коннектикуті. Також безпілотники були помічені над військовими об'єктами США у Британії і Німеччині, передає 24 Канал із посиланням на ABC News.

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У США посилюють боротьбу з дронами

За словами міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, останнім часом зросла кількість повідомлень про невідомі літальні об'єкти у районі штату Нью-Джерсі. Посадовець зауважив, що немає сумніву у тому, що люди бачать саме безпілотники.

Також він розповів, що федеральний уряд виділив додаткові ресурси для боротьби з ними.

Міністр пояснив збільшення повідомлень про дрони дозволом Управління цивільної авіації США у вересні 2023 року на нічні польоти безпілотників.

Майоркас запевнив, що наразі немає доказів, що виявлені дрони становлять загрозу. Втім, у разі, якщо буде встановлено, що вони є проявом іноземного втручання, громадськість про це попередять.

Зауважимо, що у Байдена кажуть, що помічені людьми дрони є легальними. Крім того, їх могли переплутати з літаками й вертольотами.

Що може кружляти над Сполученими Штатами Америки

Упродовж кількох тижнів американці бачать у небі дивні літальні об'єкти. Одні очевидці розповідають, що вони схожі на яскраві вогні, які рухаються групами або поодинці. Інші кажуть, що НЛО схожі на дрони, але більших розмірів. Невідомі об'єкти добре маневруюють, часто змінюють висоту і траєкторію польоту.

ФБР та інші органи влади наразі проводять розслідування щодо цих дронів, але поки не можуть пояснити їх появу, хоча деякі з них були ідентифіковані як пілотовані літаки.

Брак офіційної версії породжує різні гіпотези. Хтось припускає, що у небі над США літають нові розробки дронів, а дехто не виключає візит інопланетян.