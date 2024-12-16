Неизвестные дроны были замечены в нескольких штатах, в частности в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Мэриленде и Коннектикуте. Также беспилотники видели над военными объектами США в Великобритании и Германии, передает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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В США усиливают борьбу с дронами

По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, последнее время возросло количество сообщений о неизвестных летательных объектах в районе штата Нью-Джерси. Чиновник отметил, что нет сомнения в том, что люди видят именно беспилотники.

Также он рассказал, что федеральное правительство выделило дополнительные ресурсы для борьбы с ними.

Министр объяснил увеличение сообщений о дронах разрешением Управления гражданской авиации США в сентябре 2023 года на ночные полеты беспилотников.

Майоркас заверил, что пока нет доказательств, что обнаруженные дроны представляют угрозу. Впрочем, в случае, если будет установлено, что они являются проявлением иностранного вмешательства, общественность об этом предупредят.

Заметим, что у Байдена говорят, что замеченные людьми дроны являются легальными. Кроме того, их могли перепутать с самолетами и вертолетами.

Что может кружить над Соединенными Штатами Америки

В течение нескольких недель американцы видят в небе странные летательные объекты. Одни очевидцы рассказывают, что они похожи на яркие огни, которые движутся группами или поодиночке. Другие говорят, что НЛО похожи на дроны, но более крупных размеров. Неизвестные объекты хорошо маневрируют, часто меняют высоту и траекторию полета.

ФБР и другие органы власти в настоящее время проводят расследование в отношении этих дронов, но пока не могут объяснить их появление, хотя некоторые из них были идентифицированы как пилотируемые самолеты.

Отсутствие официальной версии порождает различные гипотезы. Кто-то предполагает, что в небе над США летают новые разработки дронов, а некоторые не исключают визит инопланетян.