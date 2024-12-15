Американцы обеспокоены, а власти не могут объяснить, причины их появления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно о неизвестных дронах, которые замечают в небе в США

Если раньше неизвестные дроны видели в небе в Нью-Джерси, то недавно их также заметили и в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Кэти Хокул эти неопознанные дроны 12 декабря нарушили работу аэропорта в Нью-Йорке. Дроны также фиксировали и над Бронкосом.

В Федеральном бюро расследований, по-прежнему, не могут дать оценку ситуации с дронами в небе над США и заявляют, что до сих пор выясняют причины появления этих объектов в небе.

ФБР ведет расследование этих инцидентов. Мы делаем все возможное, чтобы выяснить, что происходит,

– отметил представитель бюро.

Дроны, которые могли видеть в небе в США: смотрите видео

В то же время представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби сообщил журналистам, что имеющиеся изображения свидетельствуют, что многие из замеченных беспилотников на самом деле были пилотируемыми самолетами.

Полиция в Коннектикуте в ноябре также подтвердила, что "подозрительная деятельность дронов" имела место в разных частях штата. Вокруг городов Гротон и Нью-Лондон развернули систему обнаружения дронов.

Тогда же в Мэриленде бывший губернатор-республиканец Ларри Хоган утверждал, что видел то, что было похоже на "десятки" дронов над своей резиденцией в Дэвидсонвилле, примерно в 40 километрах от Вашингтона, округ Колумбия.

Неизвестные дроны фиксировали в нескольких штатах: смотрите видео

Ранее жители Нью-Джерси стали свидетелями странного светящегося объекта, который журналисты местного "7 канала" показали в прямом эфире, заявив, что не понимают его природы.

Сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Бремник выступил с призывом ввести ограниченный режим чрезвычайного положения для запрета использования дронов в ответ на многочисленные сообщения о неизвестных летательных аппаратах, замеченных в последние недели. А губернатор штата Филипп Дантон Мерфи призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию с этими неизвестными дронами.

Как выглядят неизвестные дроны в небе над США: смотрите видео

В то же время как федеральные власти, так и власти штата заявили, что они не считают беспилотники опасными или представляют угрозу национальной безопасности США.

Интересно, что в условиях неопределенности американские пользователи соцсетей уже создали группу в фейсбуке под названием "Таинственные дроны Нью-Джерси – разгадаем", где публикуют фотографии и видео с неизвестными объектами. Сейчас в группе уже почти 60 тысяч участников.