В декабре Штаты столкнулись, на первый взгляд, с демо-версией того, с чем Украина живет уже почти три года. Над жилыми районами, объектами с ограниченным доступом и критически важной инфраструктурой США фиксируют десятки дронов. Федеральные ведомства призывают к спокойствию и уверяют, что пока нет доказательств угрозы национальной безопасности.

Администрация Байдена не обнаружила "ничего аномального или такого, что могло бы представлять угрозу для национальной безопасности или общественной безопасности в воздушном пространстве Нью-Джерси или других штатов на Северо-Востоке", заверил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, большинство инцидентов можно объяснить законной деятельностью: коммерческими или любительскими дронами, беспилотниками правоохранительных органов, а также пилотируемыми самолетами, вертолетами и даже звездами, которые ошибочно приняли за дроны. ФБР проверяет около сотни сообщений, но ни одно из них не выглядит подозрительным, добавил Кирби. Однако история уже стала известной на весь мир.

24 Канал собрал главное о наблюдении дронов в США и реакцию американских властей на это.

Как власти США успокаивают граждан и реагируют на дроны

Несмотря на попытки предотвращения паники, федеральная власть не исключает, что дроны, которые заметили в небе Америки, все-таки могут быть опасными.

"Мы не можем гарантировать, что не обнаружим чего-то незаконного в будущем, но пока никаких признаков этого нет", – заметил Кирби.

Ситуация заставила Пентагон отправить системы обнаружения и отслеживания дронов к двум военным объектам в Нью-Джерси – исследовательского центра Picatinny Arsenal на севере штата и военно-морской базы Naval Weapons Station Earle в центральном регионе штата. По словам военных чиновников, дроны были замечены как вблизи Picatinny Arsenal, так и над полем для гольфа Дональда Трампа в Бедминстере.

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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) уже ввело временные ограничения на полеты над этими территориями. Сообщалось и о случаях проникновения дронов в воздушное пространство Naval Weapons Station Earle, хотя прямых угроз не зафиксировано.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, комментируя ситуацию в соцсети X, заявил, что получил сообщение от ФБР и пообещал полную поддержку федеральным следователям.

В то же время подобная активность дронов привела к временному закрытию взлетно-посадочных полос аэропорта Стюарт в Нью-Йорке в прошлую пятницу.

Также из-за активности дронов на выходных ограничили воздушное пространство над авиабазой Райт-Паттерсон в Огайо.

Представитель базы Боб Пуртиман подтвердил, что ситуацию внимательно мониторили. Однако Пентагон не видит связи между этими инцидентами и событиями в Нью-Джерси.



Дроны в ночном небе над Бернардсвиллем в Нью-Джерси / фото Brian Glenn/TMX/AP

Ежедневно в небе США летают тысячи дронов, и это не является чем-то необычным или обязательно преступным,

– подчеркнул представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

Авиабаза Райт-Паттерсон играет ключевую роль в киберразведке и мониторинге угроз. Между тем, Комитет Палаты представителей по вопросам разведки ожидает закрытый брифинг по ситуации с дронами в Нью-Джерси уже во вторник.

Как отреагировал Трамп на дроны

Избранный президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго в понедельник, 16 декабря, также выразил обеспокоенность и задал ряд вопросов касательно ситуации.

Правительство знает, что происходит. Послушайте, наша армия знает, откуда они взлетели. Если это гараж, они могут просто зайти в этот гараж. Они знают, откуда эти дроны вылетели и куда полетели, но по каким-то причинам не хотят комментировать,

– заявил Трамп.

На вопрос, получал ли он секретные данные об этих случаях, Трамп отказался отвечать.

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В своей соцсети Truth Social избранный президент призвал сбивать дроны:

Таинственные дроны по всей стране. Неужели это может происходить без ведома нашего правительства? Я так не думаю! Сообщите об этом общественности, и немедленно. В противном случае – сбивайте их!!!

В то же время представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби в понедельник подчеркнул, что администрация пытается быть максимально открытой: "Мы не будем спекулировать или выдвигать гипотезы, которые не имеем возможности подтвердить".

ФБР и полиция штата Нью-Джерси в совместном заявлении призвали общественность не стрелять по подозреваемым дронам, поскольку это может привести к смертельным последствиям, если за цель ошибочно будет принят пилотируемый летательный аппарат. В заявлении также говорится, что пилоты самолетов подвергаются атакам лазерами, которые направляют с земли, ошибочно принимая их за беспилотники.

По данным Федерального управления авиации, в стране зарегистрировано около 792 000 беспилотных летательных аппаратов. Они почти равномерно распределены между коммерческим и любительским использованием.



Дроны применяются во многих отраслях, в частности фотографии, сельском хозяйстве и правоохранительной деятельности.

Где фиксировали беспилотники

Дроны в небе видели по меньшей мере в шести американских штатах. Это Нью-Джерси, Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания, Вирджиния и Огайо. Тем временем в Массачусетсе и Калифорнии уже состоялись аресты, связанные с полетами беспилотников вблизи бесполетных зон.



Дроны над штатом Нью-Джерси / Trisha Bushey, AP

Согласно данным Федерального управления авиации, первые инциденты начались 18 ноября в округе Моррис, Нью-Джерси. С тех пор дроны наблюдали каждую ночь, сообщил член Ассамблеи Нью-Джерси от Республиканской партии Пол Канитра в интервью CNN. Местные жители неоднократно жаловались на неизвестные летательные аппараты, которые зависают в небе, иногда двигаясь группами.

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Прошлой ночью я вышел с местной полицией, чтобы заметить беспилотник, летающий над Нью-Джерси, вот что я увидел. Мы ехали к водохранилищу Round Valley Reservoir и офицер указал на огни, движущиеся низко над линией деревьев. Иногда они были сплошным белым светом, другие вспыхивали красным и зеленым.THREAD pic.twitter.com/ly7kUUDWDn - Andy Kim (@AndyKimNJ) 13 декабря, 2024

Сенатор-демократ от Нью-Джерси Энди Ким опубликовал в своем аккаунте X видео, на котором якобы видно группу дронов над водохранилищем Раунд-Вэлли в четверг вечером. Однако уже в субботу он признал, что большинство объектов, которые он принял за дроны, "почти наверняка были самолетами".

Чиновники федеральных агентств, расследующих инциденты, провели закрытые брифинги для местных властей. По словам мэра Монтвейла Майка Гассали, речь шла о возможных скоординированных полетах дронов, которые могут длиться до шести часов.

"Это зашло слишком далеко", – заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Гокул в субботу, добавив, что в прошлом месяце она поручила Нью-Йоркскому центру разведки активно расследовать инциденты и сотрудничать с федеральными правоохранителями.

В воскресенье Гокул объявила о развертывании современной системы обнаружения дронов в штате при поддержке федеральных служб. Однако губернатор не предоставила никаких деталей относительно новой системы.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер призвал Министерство внутренней безопасности США внедрить специальные системы с технологией 360-градусного обнаружения дронов.

Полиция Нью-Йорка в пятницу сообщила, что получила многочисленные сообщения о дронах за последние 24 часа и сейчас ведет расследование. Правоохранители подчеркнули, что на данный момент нет доказательств угрозы общественной безопасности.

Президент боро Стейтен-Айленд Вито Фосселла заявил, что дроны часто замечают ночью над критически важными объектами, в частности над портом Либерти, мостами Готалс и Вераццано-Нарроуз, а также над Фортом Водсворт – одной из старейших военных баз США.

Полиция Коннектикута в пятницу объявила о развертывании системы обнаружения дронов для расследования несанкционированных полетов в районе округа Ферфилд.

Губернаторы Пенсильвании, Массачусетса и Вирджинии также подтвердили, что знают об инцидентах и привлекли к делу свои правоохранительные органы.

В Массачусетсе двух мужчин арестовали в субботу вечером за незаконное проникновение после того, как дрон подлетел "опасно близко" к международному аэропорту Логан в Бостоне.

Тем временем в Калифорнии на прошлой неделе гражданин Кита, который имеет статус постоянного резидента США, был обвинен в несанкционированной съемке дроном на базе Космических сил Ванденберг во время запуска ракеты SpaceX. По данным прокуратуры, Инпиао Чжоу был арестован 9 декабря в аэропорту Сан-Франциско перед вылетом в Китай. Ему предъявили обвинения в нарушении воздушного пространства, охраняемого национальной обороной, и отсутствии регистрации дрона.

Что же за дроны видят в небе над США и есть ли след Китая

ФБР и Министерство внутренней безопасности США (DHS) считают, что большинство сообщений о появлении дронов являются случаями ложной идентификации, когда граждане ошибочно воспринимают небольшие легальные пилотируемые самолеты за беспилотники.

Некоторые из объектов могут быть коммерческими дронами, отметил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас в комментарии CNN в пятницу.

Эксперт ФБР Том Адамс, бывший руководитель специальных операций, предположил, что последние инциденты могут быть результатом того, что владельцы дронов умышленно запускают их после повышенного внимания СМИ.

Из собственного опыта могу сказать: когда мы проводили операции или расследования возле критической инфраструктуры, часто планеры, пилотируемые самолеты или спутники на низкой орбите воспринимались как дроны в ночное время,

– рассказал Адамс.

Во время брифинга в субботу представитель ФБР подтвердил, что большинство зафиксированных объектов на самом деле являются пилотируемыми самолетами, которые неверно идентифицировали. Он также добавил, что пути полетов вблизи аэропортов часто совпадают с сообщениями о дронах.

По данным ФБР, на горячую линию поступило 5 тысяч обращений, но только около 100 случаев были признаны такими, которые нуждаются в дальнейшем расследовании.

Спекуляции относительно иностранного следа в Пентагоне отвергли. В частности, пресс-секретарь Минобороны Сабрина Синг опровергла заявление конгрессмена Джеффа Ван Дрю о "материнском корабле" Ирана у восточного побережья США.

Это абсолютно неправда. Нет ни одного иранского корабля у наших берегов, а также нет ни одного "материнского судна", запускающего дроны,

– подчеркнула Синг.

Несмотря на заверения официальных лиц об отсутствии угрозы безопасности, мэр города Белвилл в штате Нью-Джерси Майкл Мелхам заявил, что местные полицейские получили инструкции вызывать саперов и пожарные подразделения в защитных костюмах, если обнаружат сбитый дрон.

"Мы просто не знаем, что это за объекты, поэтому действуем осторожно", – объяснил Мелхам.

Не обошлось без беспокойства китайским следом. Конгрессмен Раджа Кришнамурти, демократ от Иллинойса и старший член подкомитета Палаты представителей по вопросам Китая, заявил в программе Sunday Morning Futures, что обеспокоен массовым поступлением дронов китайского производства в США. По его словам, даже американские военные закупают эти дроны, "потому что они дешевые".

Кришнамурти сказал, что Китай может получить доступ к данным с дронов обходным путем и в результате использовать их для шпионажа за американцами. "Проблема в том, что мы фактически жертвуем национальной безопасностью ради возможности покупать более дешевые дроны", – подчеркнул конгрессмен.