Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Министра юстиции Ольги Стефанишиной.

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Что известно о крупнейшей кибератаке на госреестры

Ольга Стефанишина сообщила, что в результате крупнейшей за последнее время кибератаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Минюста.

Сейчас, вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства,

– уточнила министр.

Сейчас специалисты работают над восстановлением доступа к реестрам. Сейчас угрозы функционирования другим ресурсам нет.

В первую очередь будет происходить восстановление Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц предпринимателей Государственного реестра прав на недвижимое имущество и их обременений.

"Время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель", – говорит Стефанишина.

Особенности предоставления услуг гражданам будут предоставлены завтра (речь о 20 декабря) в течение дня. После восстановления доступа будут проведены работы по недопущению подобных ситуаций в будущем.