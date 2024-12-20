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Кибератака на госреестры в Украине: была ли утечка данных
Стефанишина ответила, была ли утечка данных в результате кибератаки на госреестры в Украине / Фото Shutterstock
Накануне россияне устроили самую масштабную кибератаку на госреестры Украины. Министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, что информация об утечке данных не подтверждается.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольгу Стефанишину на брифинге.
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