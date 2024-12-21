Ранее в Минюсте уже заявили, что утечки данных, к счастью, не произошло. Первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко рассказал, есть ли потеря информации из реестров, передает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

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Была ли потеря данных и когда заработают реестры

По словам Кучерявенко, россияне не достигли конечной цели. Никакой информации в результате атаки на реестры потеряно не было.

Сейчас Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. О четких сроках их абсолютного восстановления будет сообщено в понедельник – вторник.

Чиновник выразил надежду, что к этому моменту будет восстановлено платформы, на которых будут восстанавливаться реестры.

"Около 2 недель должно пройти до полного восстановления реестров", – уточнил Кучерявенко.

Он добавил, что работу реестров будут налаживать в определенной последовательности. Прежде всего, восстановят Единый реестр доверенности. Затем – реестр бланков нотариальных документов, наследственный реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния, ЕРДР и ГРВП.

В то же время в полной мере функции смогут предоставляться, когда все реестры запустятся комплексно.

К слову, Резерв+ возобновил свою работу, но есть ограничения.