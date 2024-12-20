Об этом заявила Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает 24 Канал. В СБУ подозревают в преступлении Россию.

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Что сейчас не работает в Резерв+ после атаки

По словам Екатерины Черногоренко, враг постоянно осуществляет попытки атаковать различные государственные системы, в том числе и те, которые касаются Минобороны.

Реестры Министерства обороны работают в штатном режиме. Сервисы функционируют без сбоев. Сейчас мы видим, что абсолютно все функции Резерв+ доступны, включая загрузку военно-учетных документов,

– сказала она.

20 декабря был плановый релиз нового функционала приложения. Речь о возможности повторного обновления контактных данных без визита в ТЦК. Это важно, поскольку закон требует появиться в ТЦК, если военнообязанный изменил свой адрес.

Обновлять данные можно не чаще, чем раз в 7 дней. Это обновление, которого ждали пользователи, уже доступно в маркетах.

Что касается реестров МО и цифровых сервисов, работы Армии+, то в ведомстве мониторят функциональность и работоспособность этих сервисов.

"Они доступны. Единственное, что нужно сказать: из-за работ на стороне Минюста по Государственному реестру актов гражданского состояния единственное временное ограничение – это отсутствие возможности заказать себе отсрочку по многодетности. Как только реестры у коллег заработают, мы сразу восстановим эту функцию, она будет доступна в Резерв+", – сообщила Черногоренко.

База "Оберег" также работает, доступ к ней не утерян. А Минсоцполитики уверяет: несмотря на атаку, украинцы получат соцвыплаты вовремя.