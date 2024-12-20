Повлияет ли кибератака на соцвыплаты украинцам

Атака на реестры Министерства юстиции не повлияет на процесс выплат гражданам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

Читайте также Кто из украинцев имеет право на пожизненную группу инвалидности

Министерство социальной политики, Пенсионный фонд Украины и органы социальной защиты продолжают работать в штатном режиме.

Часть выплат уже осуществлено, а остальные будут проведены вовремя согласно графику.

Выплаты пособий в январе также будут осуществлены вовремя. Работа по начислению продолжается, несмотря на увеличение нагрузки на наших специалистов,

– уверяют в Минсоцполитики.

Важно! Выплаты для внутренне перемещенных лиц также будут начислены и выплачены согласно графику.

Что известно о хакерской атаке

В четверг, 19 декабря, Украина подверглась самой масштабной кибератаке на государственные реестры за последнее время.

Кибератака привела к временному прекращению работы Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

Обратите внимание! Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым имели доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Восстановление работы госреестров может занять до двух недель.