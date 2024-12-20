Чи вплине кібератака на соцвиплати українцям
Атака на реєстри Міністерства юстиції не вплине на процес виплат громадянам, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.
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Міністерство соціальної політики, Пенсійний фонд України та органи соціального захисту продовжують працювати в штатному режимі.
Частину виплат вже здійснено, а решту буде проведено вчасно згідно з графіком.
Виплати допомог у січні також будуть здійснені вчасно. Робота з нарахування триває, не зважаючи на збільшення навантаження на наших спеціалістів,
– запевняють у Мінсоцполітики.
Важливо! Виплати для внутрішньо переміщених осіб також будуть нараховані й виплачені згідно з графіком.
Що відомо про хакерську атаку
У четвер, 19 грудня, Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.
Кібератака призвела до тимчасового припинення роботи Єдиних та Державних реєстрів, які знаходяться в компетенції Міністерства юстиції України.
Зауважте! Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких мали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі. Відновлення роботи держреєстрів може зайняти до двох тижнів.