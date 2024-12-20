Як встановлюється інвалідність в Україні

Особи з будь-якою встановленою групою інвалідності повинні періодично проходити медичний огляд протягом визначеного періоду, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінсоцполітики.

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Це необхідно для оцінки стану здоров’я: якщо спостерігається покращення, статус інвалідності може бути переглянутий або скасований.

Цікаво! В Україні, за даними Державної служби статистики та Міністерства у справах ветеранів, з березня 2023 року на обліку перебувають 2,7 мільйона цивільних осіб з інвалідністю, а також близько 500 тисяч учасників бойових дій.

Коли групу інвалідності надають довічно

Водночас довічна група інвалідності призначається тоді, коли стан здоров’я є незмінним і потребує постійної медичної підтримки та соціального забезпечення. До захворювань, які дають право на довічну групу інвалідності, належать важкі форми хронічних хвороб, що суттєво обмежують функціонування організму

Зауважте! Встановлення довічної групи інвалідності регламентується Постановою Кабінету Міністрів України № 10. Це рішення ухвалюється на підставі висновків медико-соціальної експертизи, яка визначає ступінь обмеження життєдіяльності та оцінює можливість реабілітації.

У документі чітко зазначено перелік станів, за яких інвалідність може бути встановлена довічно. Здебільшого це випадки, коли стан здоров’я пацієнта є незворотним, а реабілітація або лікування неможливі.