В які маніпуляції вірять українці

Відповідне дослідження провели для вивчення обізнаності та переконань щодо поточної ситуації в енергетичному секторі та його готовності до зими, повідомляє 24 Канал з посиланням на DiXi Group.

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Що показало дослідження:

18,7% населення вважають, що відключення зумовлені навмисним створенням дефіциту для підвищення цін;

5,2% вважають, що влада цілеспрямовано створює відключення, щоб нагадати про триваючу війну;

Водночас 57,7% респондентів впевнені, що головною причиною відключень є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії.

Під час війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру вкрай важливо розуміти та враховувати громадську думку стосовно основних напрямів енергетичної політики. Зокрема, на ці результати слід опиратися під час формування інформаційної політики та боротьби з ворожою дезінформацією,

– зазначив директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович.

Зауважте! Серед пріоритетів державної політики в енергетиці респонденти виокремили: доступність цін, енергетичну незалежність та боротьбу з монополістами.

В опитування свідомо були включені провокативні варіанти відповідей, щоб зрозуміти реальні погляди людей на відключення.