Как устанавливается инвалидность в Украине

Лица с любой установленной группой инвалидности должны периодически проходить медицинский осмотр в течение определенного периода, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Это необходимо для оценки состояния здоровья: если наблюдается улучшение, статус инвалидности может быть пересмотрен или отменен.

Интересно! В Украине, по данным Государственной службы статистики и Министерства по делам ветеранов, с марта 2023 года на учете находятся 2,7 миллиона гражданских лиц с инвалидностью, а также около 500 тысяч участников боевых действий.

Когда группу инвалидности предоставляют пожизненно

В то же время пожизненная группа инвалидности назначается тогда, когда состояние здоровья является неизменным и требует постоянной медицинской поддержки и социального обеспечения. К заболеваниям, которые дают право на пожизненную группу инвалидности, относятся тяжелые формы хронических болезней, существенно ограничивающие функционирование организма

Обратите внимание! Установление пожизненной группы инвалидности регламентируется Постановлением Кабинета Министров Украины № 10. Это решение принимается на основании выводов медико-социальной экспертизы, которая определяет степень ограничения жизнедеятельности и оценивает возможность реабилитации.

В документе четко указан перечень состояний, при которых инвалидность может быть установлена пожизненно. В основном это случаи, когда состояние здоровья пациента является необратимым, а реабилитация или лечение невозможны.