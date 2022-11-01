Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця опублікував інфографіку військової допомоги від партнерів. За його словами, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії.

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Яка країна надала найбільше зброї

Згідно зі статистикою, Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні. Естонія надала озброєння, яке охоплює 37% із власного військового бюджету. На третьому місці – Литва із 16,7%.

Інформація опублікована згідно з Кільським інститутом світової економіки станом на жовтень 2022 року.

Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар та євро,
– написав Кислиця.

військова допомога від партнерів

Західні партнери надають військову допомогу Україні / Фото Серій Кислиця

Як світ допомагає Україні у війні проти Росії

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