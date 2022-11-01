Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця опублікував інфографіку військової допомоги від партнерів. За його словами, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії.
Читайте також США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, – Пентагон
Яка країна надала найбільше зброї
Згідно зі статистикою, Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні. Естонія надала озброєння, яке охоплює 37% із власного військового бюджету. На третьому місці – Литва із 16,7%.
Інформація опублікована згідно з Кільським інститутом світової економіки станом на жовтень 2022 року.
Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар та євро,
– написав Кислиця.
Західні партнери надають військову допомогу Україні / Фото Серій Кислиця
Як світ допомагає Україні у війні проти Росії
- Під час масованого ракетного удару Росії по Україні 31 жовтня німецька протиповітряна система IRIS-T відпрацювала зі 100% результатом. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що перший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який цього місяця передала Німеччина, працює на повну потужність.
- Італія продовжує підтримувати та допомагати нашій країні. 18 жовтня Італійський уряд надав Україні новий пакет військової допомоги.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі F-16, F-15 або Gripen. Україна прагне отримати сучасні винищувачі від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відремонтує установки, які були пошкоджені в Україні. Йдеться про щонайменше 12 установок Panzerhaubitze 2000.
- США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS. Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів.
До теми – Потужна зброя ЗСУ завдає нищівної поразки російській армії: дивіться відео