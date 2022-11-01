Заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця опублікував інфографіку військової допомоги від партнерів. За його словами, військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет Росії.

Читайте також США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS, – Пентагон

Яка країна надала найбільше зброї

Згідно зі статистикою, Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні. Естонія надала озброєння, яке охоплює 37% із власного військового бюджету. На третьому місці – Литва із 16,7%.

Інформація опублікована згідно з Кільським інститутом світової економіки станом на жовтень 2022 року.

Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар та євро,

– написав Кислиця.

Західні партнери надають військову допомогу Україні / Фото Серій Кислиця

Як світ допомагає Україні у війні проти Росії

Під час масованого ракетного удару Росії по Україні 31 жовтня німецька протиповітряна система IRIS-T відпрацювала зі 100% результатом. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зауважив, що перший зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, який цього місяця передала Німеччина, працює на повну потужність.

Італія продовжує підтримувати та допомагати нашій країні. 18 жовтня Італійський уряд надав Україні новий пакет військової допомоги.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що оптимістично налаштований щодо передачі Україні винищувачі F-16, F-15 або Gripen. Україна прагне отримати сучасні винищувачі від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив, що його країна відремонтує установки, які були пошкоджені в Україні. Йдеться про щонайменше 12 установок Panzerhaubitze 2000.

США оголосили про виділення нового пакету допомоги для України. До нього входять боєприпаси для реактивних систем HIMARS. Вартість озброєння становить 275 мільйонів доларів.

До теми – Потужна зброя ЗСУ завдає нищівної поразки російській армії: дивіться відео