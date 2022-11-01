Про це повідомив високопоставлений представник Міноборони США на брифінгу. Нагадаємо, що незабаром 2 з систем NASAMS будуть розгорнуті в Україні.

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США передадуть Україні 8 систем ППО NASAMS

За словами чиновника, США вже надали 1 400 "Стінгерів", тобто систем ППО малої дальності. Також інші союзники та партнери надали значну кількість ЗРК малої дальності.

США також зобов'язались надати 8 систем NASAMS та пов'язані з ними боєприпаси, і дві з них будуть в Україні в найближчому майбутньому, а ще шість будуть надані пізніше,

– розповів представник Міноборони США.

Чиновник додав, що також кілька країн виділили боєприпаси для NASAMS, і США продовжують заохочувати інших союзників і партнерів надавати додаткові боєприпаси.

Що відомо про системи NASAMS

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності. Він знищує повітряні об'єкти противника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Система діє на відстані до 40 кілометрів залежно від снаряда. По висоті вона досягає 20 кілометрів.

Раніше стало відомо, що компанія Raytheon Technologies передала дві системи протиповітряної оборони NASAMS уряду США. Незабаром вони будуть в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, наскільки ефективною є система ППО NASAMS. За його словами, цією зброєю охороняють Білий дім, тому сумніватися у ній не варто.

Як повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, перші системи протиповітряної оборони NASAMS будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада.

Олег Жданов розповідав, що одна батарея NASAMS коштує близько 30 мільйонів доларів, а комплект з 6 батарей – орієнтовно 180 мільйонів.

За словами військового експерта, одна батарея складається з 6 пускових установок та 3 радіолокаційних станцій. Цього достатньо, аби NASAMS виконував свої функції у свої дальності досяжності ракет, тобто у радіусі 40 кілометрів і до 25 кілометрів у висоту.

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