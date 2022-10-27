Як розповів військовий експерт Олег Жданов, NASAMS – це дуже ефективна система ППО. Завдяки їй наша країна отримує ще більш надійну безпеку.

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Наскільки ефективні NASAMS

За словами Жданова, особливість NASAMS – 90 відсотків корисної дії.

NASAMS – це система, яка розгортається на галявині Білого дому для захисту. Тому сумніватися в ефективності цієї системи ППО не варто,
– зазначив експерт.

Він підкреслив, що завдяки NASAMS Україна посилює свою оборону та захист повітряного простору.

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NASAMS вже майже в Україні

Нагадаємо, що компанія Raytheon Technologies передала дві системи протиповітряної оборони NASAMS уряду США. Незабаром вони будуть в Україні.

"Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні", – заявив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс.

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