Як розповів військовий експерт Олег Жданов, NASAMS – це дуже ефективна система ППО. Завдяки їй наша країна отримує ще більш надійну безпеку.
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Наскільки ефективні NASAMS
За словами Жданова, особливість NASAMS – 90 відсотків корисної дії.
NASAMS – це система, яка розгортається на галявині Білого дому для захисту. Тому сумніватися в ефективності цієї системи ППО не варто,
– зазначив експерт.
Він підкреслив, що завдяки NASAMS Україна посилює свою оборону та захист повітряного простору.
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NASAMS вже майже в Україні
Нагадаємо, що компанія Raytheon Technologies передала дві системи протиповітряної оборони NASAMS уряду США. Незабаром вони будуть в Україні.
"Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні", – заявив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс.
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