Как рассказал военный эксперт Олег Жданов, NASAMS – это очень эффективная система ПВО. Благодаря ей, наша страна получает еще более надежную безопасность.
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Насколько эффективны NASAMS
По словам Жданова, особенность NASAMS – 90 процентов полезного действия.
NASAMS – это система, которая разворачивается на лужайке Белого дома для защиты. Поэтому сомневаться в эффективности этой системы ПВО не стоит,
– отметил эксперт.
Он подчеркнул, что благодаря NASAMS Украина усиливает свою оборону и защиту воздушного пространства.
Жданов рассказал об эффективности NASAMS: смотрите видео
NASAMS уже почти в Украине
Напомним, что компания Raytheon Technologies передала две системы противовоздушной обороны NASAMS правительству США. В скором времени они будут в Украине.
"Мы только что поставили два комплекса NASAMS. Мы передали два комплекса правительства США несколько недель назад. Уже сегодня идет их развертывание в Украине", – заявил гендиректор компании-производителя ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейес.
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