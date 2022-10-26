Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что кроме этого, есть РЛС и другие системы, которые сопровождают эту батарею.
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Технические характеристики и возможности NASAMS
Александр Коваленко говорит, что по состоянию на данный момент мы можем говорить о 6 пусковых с одновременным залпом в 36 ракет.
Следует отметить, что это очень интересный комплекс – он имеет возможность интеграции в другие системы. Например, наша система ПВО – чужеродная, потому что у нас советская система ПВО,
– добавляет обозреватель.
Но NASAMS очень хорошо интегрируются, следует отметить, что такие системы очень успешно сотрудничают с другими в системе ПВО США.
Детальнее о том, почему NASAMS очень нужны Украине: смотрите видео
Состав системы NASAMS
- Ракеты AMRAAM;
- Пусковая установка;
- РЛС "AN/TPQ-64".
Что касается передвижения, то, по словам Коваленко, NASAMS может менять шасси и становиться мобильной системой, а также может применять разную номенклатуру ракетного вооружения, позволяющую NASAMS быть системой малого и среднего поражения.
Характеристики системы NASAMS
- Дальность: от 2.5 до 40 км;
- Высота цели: от 30 метров до 16 километров;
- Время реагирования: 10 секунд;
- Время развертывания/свертывания: 15/3 минуты;
- Скорость цели: до 3600 км/ч.
Этих двух комплексов, которые мы получили, достаточно, чтобы защищать воздушное пространство Харькова или Николаева.
Украина получит системы ПВО NASAMS
Соединенные Штаты еще раньше обещали в ноябре предоставить Украине первые комплексы ПВО NASAMS. На брифинге в Пентагоне недавно это обещание подтвердили, указав, что передача состоится в ближайшие недели.