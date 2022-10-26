Про це повідомив гендиректор компанії-виробника ЗРК Raytheon Technologies Грег Хейєс. Таким чином, в Україні ще більше зміцниться протиповітряна оборона.

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Дві системи NASAMS для України вже готові

Ми щойно поставили два комплекси NASAMS. Ми передали два комплекси уряду США кілька тижнів тому. Вже сьогодні йде їхнє розгортання в Україні,

– заявив глава компанії.

За словами Хейєса, NASAMS – це система протиповітряної оборони малої дальності, і вона може стріляти вдосконаленою ракетою класу "повітря – повітря" середньої дальності.

"Може збивати все в небі: від безпілотників до балістичних ракет та винищувачів", – наголосив він.

Крім того, Хейєс заявив, що наразі регулярно ведуться переговори про постачання Україні систем ППО Patriot. Але остаточне рішення залишається за Білим домом.

Зауважимо! Patriot розрахований на застосування у складі дивізіону. Тобто одному протиракетному дивізіону потрібен один комплект Patriot – це 9 батарей по 4 пускових установки, тобто 36 пускових установок. Такий комплект одного дивізіону може коштувати до 9 мільярдів доларів, а мінімальна його вартість – 7 мільярдів.



Натомість NASAMS – більш сучасні системи. Одна батарея коштує близько 30 мільйонів доларів, а комплект з 6 батарей – орієнтовно 180 мільйонів. Ця сума суттєво відрізняється від вартості Patriot.

Чим ефективна система NASAMS

Військовий експерт Роман Світан раніше розповів, що система ППО NASAMS стоїть на варті Білого дому у Вашингтоні. Залежно від типу ракет, що використовує, вона може охопити ділянку від 40 до 180 кілометрів.

NASAMS працює на базі ракет класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Ці ракети запускаються з літаків F-15, F-16.

За словами Світана, мінімальний радіус дії системи складає 40 – 45 кілометрів. Тому до 100 кілометрів фронту система може перекрити. Залежно від кількості пускових батарей, радарів, локаторів вона може бути розкидана на великих площах.

До речі, одна система закриває 100 кілометрів. Щоб перекрити 2 500 кілометрів фронту, треба 25 ППО NASAMS.

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