Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан. Раніше Офіс Президента України повідомив, що самих систем в Україні ще немає.

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NASAMS працює на базі ракет "повітря – повітря"

Світан зазначив, що NASAMS працює на базі ракет класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM. Ці ракети запускаються з літаків F-15, F-16. Дальність польоту складає від 40 до 180 кілометрів. Саме в залежності від цієї дальності й визначається якого покоління система.

Цю ракету "приземлили". Тобто, створили пускову установку з 6 контейнерів. Основний пусковий блок розробили норвежці, а радари, радіоелектроніку й самі ракети – американці,

– зауважив військовий експерт.

Система може перекрити до 100 кілометрів фронту

Льотчик-інструктор продовжив, що мінімальний радіус дії системи складає 40-45 кілометрів. Тому до 100 кілометрів фронту система може перекрити. Залежно від кількості пускових батарей, радарів, локаторів вона може бути розкидана на великих площах.

"Про те, де вона буде розміщена, знають лише наші сили ППО. Це закрита інформація", – наголосив полковник запасу ЗСУ.

Система NASAMS може виявляти і збивати до 100 цілей одночасно

Він додав, що пускові установки можна розмістити на відстані приблизно 10 кілометрів одна від одної. Одна установка може визначати кілька десятків цілей. Якщо їх декілька, й вони заведені в одну систему управління, то можна говорити про визначення й ураження до 100 цілей одночасно.

Усе залежить від того, як розташовані пускові установки, бо мінімально ракета летить на дальність 40 кілометрів. Однак є й такі, що летітимуть 180 кілометрів. Які саме ракети нам нададуть тримається в секреті,

– підкреслив Світан.

Треба 25 систем, щоб закрити всю лінію фронту

Військовий експерт сказав, якщо одна система закриває 100 кілометрів, не важко порахувати скільки їх необхідно, щоб перекрити 2500 кілометрів фронту. Як мінімум треба 25 систем. Це лише лінія фронту без урахування тилу, тобто, всієї площі України.

"Їх стільки немає, і найближчим часом виготовити таку кількість точно ніхто не зможе", – зазначив льотчик-інструктор.

Ліпше отримати літаки-носії цих ракет

За словами полковника запасу ЗСУ, нам треба виходити на якісніший рівень. Треба, щоб у нас були літаки-носії цих ракет: F-15 і F-16. Вони зможуть перекрити набагато більшу площу.

Винищувачі самі по собі швидкі. Тож, зможуть перенацілювати ракети на інші ділянки за доволі короткий проміжок часу,

– зауважив він.

Світан розповів, що прикритись самими лише NASAMS не вдасться. На його думку, їх розташують на певних ділянках фронту, де ще присутня повітряна активність росіян, або ними прикриватимуть дуже важливі об'єкти, наприклад, АЕС чи урядові квартали.

"До речі, саме така система NASAMS використовується для прикриття Білого дому", – підсумував військовий експерт.

Світан про те, чим ефективна система NASAMS: дивіться відео

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