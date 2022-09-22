Таку думку 24 каналу озвучив голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Раніше повідомлялось, що Литва передасть Україні дрони-камікадзе Warmate вже восени 2022 року.

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Літаки F-16 уже наступного року

Чмут розповів, що передача Україні американських літаків F-16 – це питання наступного року. Попри те, що публічно нам говорять про те, що розраховувати на них Україна може не раніше 2025 року.

ABRAMS у межах ленд-лізу

Голова фонду "Повернись живим" зазначив, що в середньостроковій перспективі в межах ленд-лізу Україна отримає танки, зокрема ABRAMS. Він сподівається, що це буде декілька сотень машин, які в майбутньому складуть основу бронетанкових військ України.

Належне обслуговування для них треба створювати з нуля, як і для інших західних зразків техніки. Це час, це гроші, це складні технічні питання культури експлуатації і використання,

– зауважив він.

За словами Чмута, не можна просто замінити батальйон Т-64 батальйоном ABRAMS і говорити, що тепер є ефективний підрозділ. На початках нам доведеться відправляти їх у європейські країни на ремонт. Це логістично складно, втім іншого виходу немає.

"Навчання на ABRAMS таке ж, як і на іншій західній техніці. Освоювати їх можна в Польщі, Німеччині, Великій Британії, країнах Балтії", – наголосив голова фонду "Повернись живим".

Треба уніфіковувати парк техніки

Він додав, що головний акцент слід робити на ABRAMS і не змішувати їх з іншими західними зразками. Треба уніфіковувати технічний парк.

Якщо говорити про ті танки, які можуть бути отримані у великих кількостях, тобто, сотні одиниць, які вважатимуться сучасними, які ми можемо гнучко експлуатувати, тобто, вони є в багатьох країнах, це і про геополітичний вектор, то тут усе стає зрозумілим. Очевидно, що це тільки ABRAMS,

– підсумував Чмут.

Чмут про літаки F-16 і танки ABRAMS: дивіться відео

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